Lionel Messi (38) brilla y establece un nuevo récord increíble

El sábado, Lionel Messi guió al Inter de Miami con dos asistencias y un gol, logrando un 2-4 sobre Toronto FC y haciendo historia en la MLS.

El Inter se adelantó justo antes del descanso: Rodrigo De Paul lanzó un tiro libre servido por Messi, su intento inicial chocó contra la barrera, pero en el rebote definió de forma magnífica para el 0-1.

Tras el descanso, Messi tomó el control. Asistió a Luis Suárez, quien aprovechó una lesión rival que evitó el fuera de juego, y poco después repitió con Sergio Reguilón.

Messi ya había obligado al portero a una buena atajada en un tiro libre, pero finalmente marcó con calma para sentenciar el encuentro.

El Toronto FC recortó distancias con dos goles en los últimos minutos, pero la victoria del Inter de Miami nunca peligró. El equipo de Javier Mascherano se llevó los tres puntos a Florida de forma contundente.

Gracias a su participación en tres goles, Messi alcanzó un hito increíble en la Major League Soccer. El argentino se convirtió en el jugador que más rápido ha llegado a 100 goles y asistencias en la liga estadounidense.

El anterior récord era de Sebastian Giovinco, que tardó 95 partidos; Messi, en solo 64, ya acumula 41 asistencias y 59 goles.







