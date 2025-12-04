Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoLeeds
Elland Road
team-logoLiverpool
Neil Bennett

Leeds vs. Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Leeds y Liverpool, así como el horario de inicio y noticias del equipo.

El Leeds Utd de Daniel Farke recibe hoy a Liverpool de Arne Slot, sábado 5 de diciembre, bajo las luces de Elland Road.

Leeds estará de buen ánimo al llegar al encuentro después de su sorprendente victoria 3-1 sobre Chelsea a mitad de semana. Los Whites llegan a la jornada 15 con exactamente un punto por juego hasta ahora; un total que sería suficiente para mantener su estatus en la Premier League si las temporadas anteriores son alguna medida. No desde el Birmingham City en la temporada 2010-11 ha sido un equipo relegado de la división con al menos 38 puntos en la tabla.

Es seguro decir que los recién ascendidos son más duros de lo que la liga se ha acostumbrado en la historia reciente y Liverpool ya tuvo una experiencia de primera mano el miércoles por la noche. Sunderland, increíblemente cerca de los puestos de la Liga de Campeones, salió de Anfield con un punto y podría considerarse desafortunado de no haber tenido más. 

Los Reds hicieron poco para aliviar las preocupaciones sobre su forma al comienzo de la temporada el miércoles. La despejada de último minuto de Federico Chiesa fue la pequeña diferencia entre la decepción y el desastre. Slot continuará buscando la fórmula correcta en lo que es un grupo indudablemente talentoso a su disposición.

Cómo ver Leeds vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
DAZNVer aquí
Disney+Ver aquí
MAXVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, TeleXitos. NBC. Peacock y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del partido Leeds vs Liverpool

crest
Premier League - Premier League
Elland Road

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Elland Road.

  • México:11:30 horas
  • Argentina:14:30 horas
  • Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Leeds contra Liverpool alineaciones probables

LeedsHome team crest

4-3-3

Formación

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
L. Perri
25
S. Byram
2
J. Bogle
5
P. Struijk
6
J. Rodon
4
E. Ampadu
22
A. Tanaka
44
I. Gruev
14
L. Nmecha
29
W. Gnonto
7
D. James
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
2
J. Gomez
6
M. Kerkez
7
F. Wirtz
10
A. Mac Allister
18
C. Gakpo
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
9
A. Isak

4-2-3-1

LIVAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Farke

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Slot

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Leeds

El extremo Dan James y el mediocampista central Sean Longstaff, dos jugadores con una buena cantidad de experiencia en la Premier League en la plantilla del Leeds United, siguen siendo ausencias a largo plazo. 

Leeds también podría estar sin Lukas Nmecha y Dominic Calvert-Lewin, dejando a Farke con el problema de cómo alinear el ataque de su equipo. Joel Piroe y Noah Okafor están entre los candidatos para reemplazarlos en su ausencia.

Noticias del equipo Liverpool

Liverpool espera que sus problemas continuos en el lateral derecho sean aliviados por el regreso de Connor Bradley. Joe Gomez ha desempeñado el papel en las dos posiciones en los últimos dos partidos y, aunque ha ofrecido a los Reds la estabilidad necesaria en las jugadas a balón parado, ha tenido dificultades en la posesión del balón.

Mohamed Salah ha sido dejado fuera del once inicial en las dos últimas salidas del Liverpool. Es probable que regrese después de haber tenido un impacto positivo como suplente en el medio tiempo contra el Sunderland durante la semana.

Forma

LEE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

LIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de enfrentamientos directos

LEE

Últimos partidos

LIV

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

4

Goles marcados

17
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

0