Lazio vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Supercopa y el asalto en Cremona han elevado la moral del Nápoles a lo más alto, pero ahora es urgente dar continuidad definitiva a la racha emprendida.

Los azzurri en la decimoctava jornada de la Serie A visitan a la Lazio, primer rival del 2026 en el camino que el equipo de Antonio Conte está recorriendo en el intento de hacerse con el segundo Scudetto consecutivo (sería el tercero en 4 años).

Zaccagni y compañía, por su parte, deben olvidar el revés sufrido el sábado pasado en Udine, con el gol de Davis al final que impidió a los chicos del ex Maurizio Sarri regresar del Friuli con un éxito.

Toda la información sobre Lazio-Nápoles la encuentras en esta página: desde las formaciones, el canal de TV y la cobertura streaming del partido del mediodía.

Cómo ver Lazio vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Lazio vs. Napoli: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Rome

El partido se disputa este domingo 4 de enero a las 12:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico.

México: 05:30 horas

Argentina: 08:30 horas

Estados Unidos: 06:30 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Lazio contra SSC Nápoles alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Sarri Alineación probable Suplentes Manager A. Conte

Noticias sobre la Lazio

Sarri recupera a Basic, que ha cumplido la sanción, mientras aún debe prescindir de los lesionados de larga duración Gigot y Rovella.

Noticias sobre el Napoli

Para Conte por evaluar las condiciones de Spinazzola - quien salió fatigado en el Zini - y los regresos de Beukema y Olivera, así como la convocatoria o no de Lukaku: en la lista de ausentes los ya conocidos Anguissa, De Bruyne, Gilmour y Meret.

Forma

Para la Lazio una sola victoria en las últimas 5 jornadas de liga y 3 empates en las últimas 4, Napoli que en cambio ha derrotado a Milan y Bologna en Riad y Cremonese en A tras haber tropezado tanto en Lisboa - en Champions - contra el Benfica como en Udine.

Partidos entre ambos equipos

Los encuentros previos entre Lazio y Napoli, en todas las competiciones, son 168: 53 victorias para los biancocelesti, 52 empates y 63 victorias para los azzurri.

Clasificación

La Lazio, en vísperas de la decimoctava jornada, ocupa el octavo puesto en la clasificación con 24 puntos; Napoli, en cambio, está tercero, detrás de Inter y Milan, con 34 y un partido menos que los biancocelesti.