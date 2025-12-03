Lazio vs. AC Milán, Copa Italia: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lazio vs. Milan, partido que promete robar miradas en la copa. Apenas unos días antes del partido de liga, los equipos de Sarri y Allegri también se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Italia.

Este es un partido importante para ambos equipos, que, sin partidos europeos esta temporada, buscan continuar su participación en la Copa Italia.

La Lazio debutará en la competición doméstica, mientras que los Rossoneri ya vencieron al Bari en dieciseisavos de final y al Lecce en dieciseisavos de final.

El equipo ganador se enfrentará al Bolonia o al Parma en los cuartos de final.

Cómo ver Lazio vs AC Milán, Copa Italia 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2 y DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Noticias sobre los equipos y formaciones

Lazio contra AC Milán alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Sarri Alineación probable Suplentes Manager M. Allegri

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias sobre la Lazio

El Lazio viene de una derrota contra el Milan en la liga. Periodo irregular para los biancocelesti, quienes en las últimas cuatro salidas han alternado perfectamente victorias y derrotas.

Sarri, sin duda, espera avanzar en la competencia, también para recuperar confianza y condición.

Podría haber alguna novedad en la formación, con Dele-Bashiru listo para darle un respiro a Guendouzi. En el frente de ataque, Zaccagni podría ser confirmado, mientras Castellanos formaría parte del tridente completado por Pedro.

Noticias sobre el Milan

En el Milan hay gran confianza, después de las victorias del sábado y en el derbi. Defensa férrea en los últimos dos enfrentamientos para los rossoneri, quienes quieren continuar su camino en la Coppa Italia que comenzó con los éxitos sobre Bari y Lecce.

Podrían haber rotaciones para Allegri, listo para dar la titularidad a De Winter, Estupinan, Ricci y Loftus-Cheek, mientras está disponible Pulisic, ausente precisamente contra el Lazio por una fatiga muscular pero ya reincorporado al grupo.

Forma

Partidos entre los dos equipos

Clasificación