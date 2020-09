La última provocación de Bale al Real Madrid

El delantero aparece jugando al golf en un spot publicitario, donde simula trolear al equipo blanco.

La relación entre el y Gareth Bale no es la mejor, pero puede siempre empeorar, por lo visto. La última provocación del jugador al conjunto blanco salió a la luz esta semana: el galés protagoniza un spot publicitario para BT Sport en el que parece trolear al conjunto blanco.

El delantero, quien tiene contrato con el Madrid hasta 2022, bromea en el anuncio con su supuesta preferencia por el golf antes de su trabajo en la institución merengue. No es su primera provocación: en noviembre de 2019, Bale lució una bandera que proclama “Gale, golf y Madrid, en ese orden”.

En el nuevo anuncio participan también otras estrellas: Carlo Ancelotti, Gary Lineker, Jamie Vardy, Marcus Rashford y Tren Alexander-Arnold.

La falta de minutos de Bale en el Madrid, según Ryan Giggs

El entrenador de la Selección de , Ryan Giggs, expresó también su malestar por la falta de minutos que tiene el jugador con la camiseta blanca. "Para mí, como su seleccionador, no es algo nuevo. No está teniendo minutos, al igual que en los últimos 18 meses. He tenido que pelear con eso, aunque Gareth es un buen profesional y se mantiene en forma", aseguró el DT en rueda de prensa.