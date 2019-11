Gareth Bale se ríe de las críticas: "Gales. Golf. Madrid. En ese orden"

La celebración por el pase a la Euro incluyó una clara referencia a los dardos en la prensa contra el delantero del conjunto blanco.

Gareth Bale celebró a los grande la clasificación de a la 2020 y en el camino lanzó un dardo con dirección a la capital española. Durante la celebración tras vencer a Hungría sus compañeros mostraron una bandera de su país que contenía la leyenda "Gales, Golf, Madrid. En ese orden", ante las risas del delantero del .

Antes del partido Bale hab{ia reconocido que se sentía mejor en el combinado nacional que en Real Madrid por estar con amigos, aunque la frase en la bandera es una referencia a críticas emitidas por Pedja Mijatovic en El Larguero el 28 de octubre: "Pienso que Gareth Bale es un chico muy particular, yo no le conozco particularmente, pero saco la conclusión de que lo es, por no decir muy raro. Yo creo que sus prioridades son su selección nacional, luego el golf y luego ya quizá piense en el Real Madrid"

La bandera resulta, por tanto, una respuesta irónica ante las constantes críticas en un sector de los medios y afición madridista contra el delantero galés, aunque como era de esperarse ha causado enorme controversia en el entorno blanco.

En el enfrentamiento de la Nations League, Bale asistió a Aaron Ramsey con un centro perfecto para el remate de su compañero que puso el 1-0. El extremo del Real Madrid fue parte fundamental para que su Selección avanzara a la Eurocopa, pero en el cuadro merengue ha sido prácticamente borrado del esquema de Zinedine Zidane.