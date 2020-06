Preocupación en la UEFA: Portugal decreta el confinamiento de 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa

Portugal ha dejado de ser ejemplo con el Covid-19, para ponerse en cabeza en número de contagios...y Lisboa fue elegida sede de la final de UCL

El gobierno de acaba de decretar confinamiento en 19 de los 24 distritos de la ciudad de Lisboa. Allí se ha deciddo recientemente, por parte de la UEFA, jugar la Champions en agosto. En el máximo organismo europeo están pendientes de las noticias que llegan desde Portugal y lógicamente, aunque aún queda suficientemente tiempo hasta agosto, están viviendo los hechos con preocupación. Cabe recordar que la UEFA eligió Lisboa por ser el lugar más seguro, descartando otras ciudades como, por ejemplo, Madrid.

Ahora mismo, la UEFA confía en que todo se pueda solucionar, que Portugal extreme las medidas sanitarias y que las aguas vuelvan a su cauce, pero lo cierto y verdad es que, en cuestión de días, Portugal ha dejado de ser ejemplo con el Covid-19, para ponerse en cabeza en número de contagios. El país que acogerá la final de la Champions es el segundo europeo con peor ratio de contagios, solo por detrás de .

La UEFA ultimó los detalles sobre el sistema para terminar la y la de la temporada 2019-2020. E n la reunión del Comité Ejecutivo se anunciaba el formato, calendario y sedes donde disputarse cada una de las competiciones.

Con , Leipzig, y ya en cuartos de final, se espera a la resolución de las eliminatorias entre vs. Olympique de , vs. , Bayern vs. y vs. en sus partidos de vuelta para obtener los ocho equipos que se disputarán este novedoso formato a 8.

Dichas eliminatorias pendientes, como aclaró Giorgio Marchetti, dirigente de la UEFA , se jugarán en los estadios previstos (los correspondientes a los feudos de los visitantes en los partidos de ida) o en Portugal, una decisión que aún no está cerrada. De este modo el Real Madrid y el Barcelona deberán esperar para saber si juegan su vuelta de octavos ante City y Napoli en Manchester y Barcelona respectivamente. Se jugarán entre el 7 y 8 de agosto . Se añadirían el estadio de Do Dragão en y el de Dom Afonso Henriques en Guimarães si fuera necesario a los dos de Lisboa para completar la ronda de octavos.

A partido único

El sistema será el de enfrentamientos a partido único de modo que en el cuadro final de cuarto finalistas aparezcan primero los semifinalistas y posteriormente los dos finalistas.

Fechas, calendario y horarios

La Final a 8 tendrá lugar entre el 12 y el 23 de agosto.

tendrá lugar entre el 12 y el 23 de agosto. Los cuartos de final se jugarán el 12, 13, 14 y 15 de agosto.

se jugarán el 12, 13, 14 y 15 de agosto. Las semifinales se disputarán 18 y 19 de agosto.

se disputarán 18 y 19 de agosto. La final se celebrarán el 23 de agosto.

se celebrarán el 23 de agosto. Horarios: Todos los partidos se jugarán a las 21:00

Todos los partidos se Sorteos: Se celebrarán los sorteos de cuartos y semifinales el 10 de julio .

Sede

Aunque Estambul fue la ciudad elegida para albergar la final de la Champions lo cierto es que la imposibilidad de obtener el retorno económico así como garantizar las medidas de seguridad harían que UEFA cambiase su sede. No obstante sí albergará la final de la próxima edición en 2021.

Se habló de Madrid y el Metropolitano como candidato y de hecho Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid confirmó que había ofrecido el estadio rojiblanco para ser sede sin hallar respuesta por lo que será Lisboa la ciudad donde se dispute la fase final de Champions ( de hecho Madrid y Barça podrían resolver sus eliminatorias en la capital lusa) Tiene dos estadios a escasa distancia uno de otro (Da Luz y José Alvalade) y cabe recordar que Portugal es uno de los países menos castigados por el coronavirus, por lo que aventaja a todos sus rivales.

Europa League

En la Europa League se jugará a eliminatoria directo en un sistema parecido al de la Champions para poder concluirse en el apretado mes de agosto.

Pendientes de concluir los octavos de final con seis eliminatorias habiéndose disputado sus partidos de ida (a excepción del vs. Inter y vs. que se jugarán a partido único en el próximo ) se espera a los ocho cuartofinalista para ir avanzando por fases, también a partido único y se disputarán en cuatro sedes repartidas en Alemania entre los estadios de , Köln, Düsseldorf y Duisburgen lugar de Gdansk ( ) , la prevista en un principio.

Los octavos de final se jugarán entre el 5 y 6 de agosto en los horarios habituales de 18:55 y 21:00 y al igual que la Champions League se decidirá si se juega en la sede correspondiente, es decir en el equipo que actuó de visitante en el partido de ida o en una sede neutral. UEFA anunciará próximamente su decisión.

El sorteo de cuartos y semifinales será el 10 de julio , al igual que de Champions .

Los cuartos de final y semifinales se jugarán del 10 al 21 de agosto en las cuatro sedes alemanas. La ronda de cuartos entre el 10 y 11 de agosto y las semifinales entre 16 y 17 de agosto.

La final se disputará en Colonia el próximo 21 de agosto.

Las sedes: Al igual que con Estambul, Gdansk albergará la final de la Europa League de 2021 de modo que Sevilla lo hará en 2022 y Budapest en 2023.

Champions League femenina

En cuanto a la Champions League femenina se disputará entre San Sebastián y Bilbao ( ) siendo los cuartos de final los días 21 y 22 de agosto, el 26 de agosto las semifinales y el 30 la final.

🚨 OFICIAL | La Champions femenina ( @UWCL ) se celebrará por primera vez en España.



🏆 La UEFA decide celebrar los partidos de esta temporada en el País Vasco del 21 al 30 de agosto.



📺 Mañana se presentarán los detalles en la sede de la RFEF.



🔗 https://t.co/EBHjbstnie pic.twitter.com/XTeUPpSmUG — RFEF (@rfef) June 17, 2020

La en Budapest

Budapest será la sede donde se dispute la Supercopa de Europa que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre entre el campeón de la Champions League y el de la Europa League y que podría coincidir con el arranque de las ligas la próxima temporada por lo que el calendario deberá ajustarse.

La Supercopa de 2021 se disputará en Belfast (Irlanda), la de 2022 en Helsinki (Finlandia) y la de 2023 en Kazan ( ).

La Euro 2021, con las mismas sedes

Del mismo modo, UEFA confirmó las fechas y sedes para la que se disputará en 2021 en lugar de 2020, aplazamiento a causa del coronavirus.