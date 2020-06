Vuelta de los octavos de final de la Champions League 2019-2020, cuándo y dónde es

Ceferin dice que "sería arriesgado" decidr ahora para estos partidos, que se disputarán el 7 de agosto; el escenario se decidirá "a mitad de julio".

La UEFA todavía no ha decidido el escenario en el que tendrán lugar los cuatro partidos pendientes de disputar de los octavos de la por lo que tanto como deberán esperar a saber dónde deberán cerrar la eliminatoria por lo menos hasta "mediados de julio" según confirmó el presidente de la UEFA, Alexksandr Ceferin.

El máximo mandatario de la UEFA también expresó que "estos partidos son todos de vuelta y creemos que hay tiempo para entender un poco mejor la situación , hay viajes y cuarentenas, son partidos de vuelta no eliminatorias a único partido" pero rechazó dar más detalles porque insistió en que no quiere precipitarse, si bien afirmó que "estoy convencido de que los clubes quieren jugar en sus estadios pero todavía no tenemos suficiente información y la salud es lo primero, los clubes quieren jugar en casa aunque sea sin público porque es la vuelta".

Real Madrid y Barcelona, pendientes de la decisión

Cabe señalar que el Barcelona está pendiente de jugar en el Camp Nou frente al después del 1 a 1 del San Paolo mientras que el Real Madrid debe remontarle al el 1 a 2 que cosechó en el Santiago Bernabéu . Además de estos dos cruces, también están pendientes de disputar el - y el Bayern- que debían jugarse en Turín y Múnich, respectivamente. En todo caso la UEFA confirmó que estos partidos tendrán lugar el próximo 7 de agosto a la espera de determinar el escenario.

La UEFA, pues, se reserva la posibilidad de tomar la decisión en un plazo de un mes , cuando también resolverá si puede acceder público a los estadios aunque sea de forma parcial. "Si tuviera que responder hoy, no creo que podamos tener público en ningún momento pero las cosas están cambiando de forma muy rápida, hace un mes no podía ni responder si íbamos a jugar y ahora sabemos que la vamos a jugar, no hemos decidido si tendremos aficionados o no, lo estudiaremos a mitad de julio, sería arriesgado adelantar decisiones en una cuestión como esta" explicó Ceferin.

Cuatro equipos ya clasificados para la final a 8 en Lisboa

La UEFA sí ha confirmado que la final de la Champions League no tendrá lugar en Estambul según lo previsto sino que se celebrará junto a las fases de cuartos y las semifinales en Lisboa entre el 12 y el 23 de agosto. De momento, ya están clasificados para la próxima ronda el Leipzig, el Atlético, el y el .