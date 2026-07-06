«La respuesta decisiva»... ¿Dirigirá Jesús a la selección saudí?

El portugués Jorge Jesus, exentrenador del Al-Nassr, ha aclarado que no dirigirá la selección saudí. Su abogado, Luis Miguel, confirmó que los contactos con la Federación Saudí quedaron en una simple consulta inicial y nunca llegaron a ser negociaciones oficiales.

Su nombre sonó con fuerza tras la eliminación de «Los Verdes» en la fase de grupos del Mundial, pero esas especulaciones no se tradujeron en acciones oficiales de la Federación Saudí.

Miguel confirmó al diario saudí «Al-Riyadiah» que las posibilidades de que Jesús dirija a la selección son escasas, pues los contactos tras su salida del Al-Nassr se limitaron a conversaciones iniciales.

Miguel afirmó: «No creo que eso vaya a suceder, que Jesús se convierta en seleccionador de Arabia Saudí. Es cierto que hubo conversaciones con responsables tras el final de su etapa en el Al-Nassr sobre esta posibilidad, pero no ha habido nada concreto».

Jesús había dejado el Al-Nassr tras ganar la Liga Roshen y rechazar la renovación; el club fichó luego a Ange Postecoglou para dos temporadas.

Miguel añadió que el técnico quiere regresar a Portugal, aunque aún no tiene ofertas de allí, y confirmó que varios clubes extranjeros sí se han interesado.

Miguel añadió: «Lo más probable es que Jesús quiera quedarse en Portugal, aunque hasta el momento no haya recibido ninguna oferta de allí, mientras que sí cuenta con ofertas de Catar, Turquía y Brasil; tendremos que esperar para ver qué sucede en los próximos días».

Por ahora, la opción de que dirija a la selección saudí parece lejana, pues no hay negociaciones oficiales, y el técnico sigue evaluando las propuestas recibidas para tomar una decisión en los próximos días.