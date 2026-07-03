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Abdelmawgood Samir

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La FIFA evalúa una medida de emergencia para los partidos de Brasil e Inglaterra

Brazil vs Noruega
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Mexico vs Inglaterra
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México
Inglaterra

¿Por qué?

La FIFA evalúa adelantar dos partidos de octavos de final del Mundial 2026 por alerta de tormentas y posibles inundaciones en Ciudad de México y Nueva York.

Un portavoz de la Federación Brasileña de Fútbol confirmó que «el cambio es posible y estamos a la espera de la decisión de la FIFA», respecto al partido Brasil-Noruega, programado a las 21:00 (hora de Greenwich) en el estadio MetLife de Nueva York.

El Inglaterra-México, programado a las 00:00 GMT del domingo en Ciudad de México, podría aplazarse o adelantarse seis horas, coincidiendo entonces con el Brasil-Noruega.

La Federación Inglesa aún no ha recibido notificación oficial y se enteró por la prensa durante un entrenamiento.

Hasta ahora, tres partidos han sufrido retrasos por el clima: México-Ecuador se aplazó una hora por tormentas eléctricas, y Francia-Irak se retrasó dos horas por seguridad ante el mal tiempo en Filadelfia.

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