Parece que Jeremy Jacquet, defensa del Liverpool, está cerca de entrar en los planes de la selección francesa, después de que varios informes de prensa revelaran su presencia en la lista preliminar elaborada por Zinedine Zidane, seleccionador de los Bleus.

Según lo informado por el sitio "Foot Mercato", Jacquet podría recibir su primera convocatoria a la selección francesa durante el próximo periodo, después de que Zidane lo incluyera en la lista de jugadores que eligió inicialmente para su primera concentración con el combinado galo.

Este interés refleja la creciente valoración del nivel que ofrece el defensa francés de 21 años, que fichó por el Liverpool procedente del Rennes por 70 millones de euros, antes de lograr dejar una huella clara en su inicio con el equipo inglés.

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Jacquet se ha impuesto con fuerza en el panorama durante el último periodo, tras ofrecer destacadas actuaciones defensivas con el Liverpool y mostrar una notable capacidad para lidiar con las exigencias de la competición en la Premier League, a pesar de lo reciente de su experiencia en el torneo.

Durante el enfrentamiento del Liverpool ante el Fulham, que terminó con un empate sin goles, Jacquet fue uno de los elementos más destacados de la línea defensiva, después de lograr salvar un balón sobre la línea de gol, además de ofrecer una sólida actuación defensiva durante todo el partido.

El joven defensa mostró durante el encuentro una gran serenidad y concentración, así como su capacidad para leer los movimientos del rival y afrontar las situaciones de peligro, confirmando rápidamente que ha empezado a adaptarse a la naturaleza del fútbol inglés y a sus difíciles exigencias físicas y técnicas.

Y parece que este brillante rendimiento no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico francés, que se orienta hacia ampliar el círculo de opciones para incluir a un mayor número de jóvenes talentos franceses que brillan en la Premier League.

Según "Foot Mercato", el nuevo cuerpo técnico francés no se fija únicamente en los nombres habituales, sino que también sigue a varios jugadores jóvenes que se han impuesto en sus clubes, lo que podría dar a Jacquet una oportunidad real de sumarse a la selección durante el próximo periodo.

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El asunto no se limita al defensa del Liverpool, ya que la lista de candidatos incluye también a Enzo Le Fée, centrocampista del Sunderland, y a Olivier Boscagli, defensa del Brighton, además de Lucas Da Cunha, jugador del Como.

Estos nombres reflejan una tendencia clara hacia dar la oportunidad a jugadores que ofrecen un alto nivel con sus clubes, aunque todavía no se hayan convertido en elementos titulares en los planes de la selección francesa.

Sin embargo, el camino hacia la selección francesa no será necesariamente sencillo para Jacquet, ya que el jugador todavía se encuentra al inicio de su experiencia con el Liverpool y necesita continuar trabajando en el desarrollo de su nivel sin precipitarse.

El traspaso a un club del tamaño del Liverpool, junto con disputar las competiciones de la Premier League, pone al jugador ante grandes desafíos físicos y técnicos, especialmente con la saturación del calendario de partidos y la multiplicidad de torneos en los que participa el equipo.

Por ello, será importante para Jacquet mantener su nivel actual y continuar su progresión gradual, con el fin de afianzarse primero en la alineación del Liverpool, antes de pensar en obtener un lugar permanente con la selección francesa.

Pese a ello, el simple hecho de que el nombre de Jacquet figure en la lista preliminar elegida por Zidane representa un reconocimiento importante al nivel que ha ofrecido el jugador durante el último periodo.

Se espera que la primera lista de Zidane se anuncie el viernes, y en caso de que Jacquet figure en ella, eso representará una etapa destacada en su trayectoria, y podría darle un fuerte impulso para continuar su ascenso a nivel internacional.

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