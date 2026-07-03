La estrategia de Louis van Gaal no funcionó para Australia: Egipto avanza

Egipto avanzó a la siguiente ronda del Mundial tras empatar 1-1 después de 120 minutos y ganar la tanda de penaltis. Al final del partido, Tony Popovic, inspirado por Louis van Gaal en 2014, sacó a relucir un arma secreta en el terreno de juego con Matthew Ryan como nuevo portero, pero no sirvió de nada. Harry Souttar y Lucas Herrington fallaron sus lanzamientos, mientras que Ryan no detuvo ningún penalti.

Antes, Australia había avisado: un disparo de Volpato al larguero y una ocasión de Bos que Rabia salvó bajo palos.

Aun así, Egipto se adelantó a los trece minutos: un tiro libre despejado llegó al área y Emam Ashour cabeceó al fondo de la red (0-1). Tras el gol, los de Hossam Hassan ganaron control del balón y se hicieron dueños del partido.

Justo antes del descanso, Bos chocó con Rabia y quedó tendido con dolor; tuvo que ser retirado del campo. La repetición mostró que el defensa egipcio resbaló sobre la pierna de Bos, clavada en el suelo, y le golpeó la rodilla. El australiano se llevó la mano a la articulación dolorida.

Tras el descanso, Omar Marmoush falló una ocasión clara a los diez segundos, pero Australia igualó diez minutos después.

Aiden O’Neill lanzó un tiro libre peligroso al área. En el tumulto, Harry Souttar desvió el balón, que acabó en la portería: 1-1. La repetición mostró que Karim Hafez había engañado a su propio portero, pero Australia celebró igual.

El partido terminó 1-1 y, aunque ambos equipos buscaron el triunfo en el final, las ocasiones brillaron por su ausencia. En el 94’, Egipto tuvo el golpe definitivo. Los Faraones tuvieron una ocasión enorme de sentenciar, pero Patrick Beach mantuvo a Australia en juego con una gran parada. Tras los 90 minutos no hubo ganador y ambos equipos se prepararon para la prórroga.

En la prórroga Egipto dominó, pero no marcó. En el 119, Popovic sacó a Ryan, exguardameta del AZ, que no pudo evitar la eliminación.