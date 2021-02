La arenga de Jorge Valdivia en su despedida de Colo Colo

Además del Mago, que pidió apoyo para los jugadores en el último partido, dejaron el club los argentinos Mouche y Chaco Insaurralde.

Apenas 89 minutos alcanzó a jugar Jorge Valdivia en su cortísimo ciclo de dos meses y medio en Colo Colo que culminó este sábado, cuando el Mago se despidió de sus compañeros. En el adiós, reflexionó sobre la importancia de apoyar a sus ya ex compañeros en la visita del Popular a O'Higgins, donde se juega la categoría en Primera División.

Las cuentas del Cacique

Como hincha, una vez más, el ex Palmeiras toma palco para observar el juego del Parque Estadio El Teniente, que culminará con la desastrosa campaña 2020 que levantó en la recta final. El tiempo y las palabras dirán si esa subida de rendimiento también tuvo que ver con la presencia de un referente como Valdivia en el camarín. Ya fuera del equipo, añora "terminar en alto" su carrera como futbolista profesional, una que no quiere dejar atrás pese a sus recientes problemas con las lesiones.

Ya estamos en el Estadio El Teniente de Rancagua 🏟️#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/Kf3GXuVECN — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) February 14, 2021

La despedida

No fue lo que imaginé, no fue lo que quería cuando volví. Pero me levantaré. Primero por mí, necesito terminar en alto mi carrera, y también por aquellos que incondicionalmente están a mi lado y nunca han dudado. Amigos, hinchas que aún confían.

Hoy será un partido especial, distinto. Partido en el que todos nosotros necesitamos mandarle todas las energías a los jugadores. Hoy no hay jugadores malos ni buenos, hoy son todos iguales. Después habrá tiempo para volver a criticar, hoy solo necesitamos enviarle las mejores de las vibras. El nervio en la cancha va a ser más y peor que el nuestro en casa, por eso tenemos que estar con los jugadores porque están defendiendo la misma camiseta que uno quiere.

Lo ideal sería estar dentro, no se pudo, esto es así. Por eso solo que me queda desde esta tribuna desearles mucho éxito el día de hoy, compañeros y amigos.

Además del Mago, Pablo Mouche se lesionó antes de la resolución del campeonato y dejó la institución anticipadamente. Mouche cumplió con un 2019 formidable y se apagó post parón, aunque no se olvidará su gol agónico al Audax en la batalla por no bajar. Chaco Insaurralde tampoco continúa -tiene un acuerdo con Independiente- y no es parte del compromiso de la jornada 34 por haber sido expulsado por insultos ante Cobresal en medio de la enorme polémica que armó el árbitro Francisco Gilabert con el penal que el VAR le sugirió cobrar.