El público del Estadi Johan Cruyff recuerda al hasta ahora capitán del Barcelona y reprocha la actitud de algunos futbolistas

El Trofeo Joan Gamper tenía que servir para que Leo Messi dirigiera unas palabras a su afición. El capitán debía coger el micro, días después de renovar su contrato por cinco temporadas más, y motivar al público presente en el Estadio Johan Cruyff y a todos los aficionados culés de cara a un nuevo curso plagado de ilusiones. Pero no sucedió. Cuando parecía todo cerrado, se rompió la negociación y Messi tuvo que asimilar que no volverá a vestir la camiseta del Barça.

Ha faltado límite salarial. El presidente Joan Laporta no ha conseguido rebajar los sueldos de la primera plantilla masculina ni tampoco ha logrado vender a futbolistas que llevan meses en la rampa de salida. Era absolutamente necesario sacarse salarios altos para poder lograr la inscripción de Messi, pero los Umtiti, Pjanic, Coutinho o Braithwaite siguen siendo jugadores del Barça. Ni rebajándose el 50% del sueldo, el astro argentino se ha podido quedar en Barcelona.

Es precisamente por esto que los espectadores del Johan Cruyff han decidido pronunciarse. Querían a Messi. Y sin dudarlo han reprochado a algunos de sus excompañeros el hecho de no haberse rebajado el salario para ayudar al club en una situación económica límite o haberse marchado a otro equipo sabiendo que Ronald Koeman no contará con ellos y que el club necesitaba que salieran. Algunos han tenido ofertas y no las han aceptado.

Los aficionados culés han recordado varias veces quién era su ídolo. Durante la presentación de la plantilla, durante las palabras pronunciadas por Koeman y Sergio Busquets -el nuevo capitán- y durante el partido. De hecho, en el minuto '10' el público coreó su nombre. Hubo otros jugadores que no tuvieron tanta suerte. A Samuel Umtiti y Miralem Pjanic no se les recibió como esperaban, ya que una parte de la afición les silbó cuando fueron presentados.