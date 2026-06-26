Kvaratskhelia responde rápidamente a Dembélé

La selección francesa goleó a Noruega 4-1 en un partido en el que Ousmane Dembélé brilló con su primer hat-trick, alcanzando 10 goles internacionales y confirmando su regreso a su mejor nivel.

Su velocidad, habilidad y eficacia lo convirtieron en la estrella de la noche.

El tercero, en el 78’, lo dedicó a su amigo y compañero en el PSG, Khvicha Kvaratskhelia, gesto que causó furor en las redes.

Su celebración, el gesto “hielo en mis venas” popularizado por el base D’Angelo Russell, reflejó calma y confianza. antes de alzar las manos al cielo y dedicárselo a su compañero georgiano, quien suele celebrar así.

Kvaratskhelia respondió rápidamente en Instagram con una foto del festejo y emojis de agradecimiento, prueba de la amistad que les une dentro y fuera del campo.