Kvaratskhelia le devuelve el favor a Dembélé

Los pasillos del Paris Saint-Germain viven un estado de estabilidad y plena armonía; y es que, mientras los debates y las especulaciones arden desde hace semanas en torno a la identidad del mejor del mundo y del merecedor de arrebatar el Balón de Oro el próximo octubre, las estrellas del conjunto de la capital prefieren brindarse apoyo mutuo lejos de las rivalidades individuales.

Y al margen de las contundentes declaraciones lanzadas por la brillante dupla Lamine Yamal y Kylian Mbappé, al reafirmar cada uno su merecimiento del prestigioso galardón, Ousmane Dembélé optó por un camino más "elegante" y humilde; el delantero francés declaró, durante una entrevista emitida por la plataforma "Ligue 1+" el viernes, que su compañero georgiano Khvicha Kvaratskhelia es el primer merecedor de ganar el Balón de Oro.

Y la respuesta no se hizo esperar por parte de la estrella georgiana, que se encontraba junto a su compañero durante este elogio; pues Kvaratskhelia fue preguntado a su vez sobre la identidad del jugador al que dará su voto este año, y respondió con un estilo refinado, asegurando que elegiría a Dembélé, y dijo: "Votaré por Ous (Ousmane); su capacidad para liderar al equipo y su contundencia son algo de vital importancia para nosotros, y estamos enormemente felices de tenerlo con nosotros. Es un jugador imparable cuando arranca con el balón".

Y sobre los momentos más destacados de su compañero la temporada pasada, Kvaratskhelia añadió: "El penalti que anotó ante el Arsenal fue un punto de inflexión; en ese momento mostró una confianza prodigiosa e increíble", reflejando este intercambio amistoso la magnitud de la sólida relación y la extraordinaria compenetración entre la dupla ofensiva parisina.

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