Klopp pasa de Coutinho: "su regreso no es posible"

El entrenador 'red' confirma la información de Goal y apunta que "costaría mucho dinero y este no es nuestro año para eso".

Es algo que ya adelantó Goal la semana pasada. El no se ha planteado el regreso de Philippe Coutinho a Anfield Road y, por si quedara duda alguna, esta madrugada ha sido su entrenador, Jürgen Klopp, quien se ha encargado de disiparlas asegurando que "simplemente no es posible" e incluso ha dado las razones para rechazar a un futbolista que hace solo dos años era intransferible y que solo pudo salir a través del 'transfer request' y con seis meses de retraso, pues acabó en el Camp Nou durante el mercado de invierno de 2017.

"En general Coutinho puede ayudar a cualquier equipo del mundo, no va de eso, me gusta Phil, creo que es un futbolista fantástico y todas estas cosas pero sería un fichaje que costaría mucho, mucho dinero y no es nuestro año para eso" comentó Klopp, capaz de proclamarse campeón de Europa con un Liverpool sin Coutinho tras eliminar, precisamente, al de Coutinho.

Klopp, en todo caso, tiene claro que el brasileño sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo y, por lo tanto, también uno de los más cotizados. "Tenerle hace mejor a cualquier equipo, también a nosotros" manifestó desde , donde su equipo realiza la pretemporada. Eso sí, insistió en que "espero que encuentre su suerte en el Barcelona".

El cuadro azulgrana ha incorporado ya a Antoine Griezmann y está pendiente de la posibilidad, si se da, de repatriar a Neymar Da Silva, lo cual daría con Coutinho fuera del Barcelona con total seguridad aunque, a día de hoy, no ha llegado una sola oferta de peso por él. Su sueldo y un traspaso cifrado en no menos de 100 millones de euros -su cláusula es de 400 millones- limitan al máximo el número de clubes en los que puede recalar.

Según su agente, Kia Joorabchian, reveló la semana pasada en RMC y Cadena SER que "el Barcelona me ha dicho que quiere que siga" a pesar de denunciar que el colaborador brasileño del Barcelona, André Cury, "está presionando para que Coutinho sea incluido en la operación Neymar". Es la única esperanza de un Barcelona que sabe desde hace meses que la única solución al ostracismo de Coutinho son Neymar y el , pero donde el ex del Santos tiene total disposición a regresar, el club francés preferiría verle en cualquier otra parte menos en el Camp Nou.