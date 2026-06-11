Klaas-Jan Huntelaar admite un grave error en el Ajax

Durante el México-Sudáfrica del Mundial, Klaas-Jan Huntelaar reconoció en NOS que fichar a Jorge Sánchez fue un error.

El presentador Sjoerd van Ramshorst mencionó a Sánchez, fichado cuando Huntelaar era director técnico tras la salida de Marc Overmars y formaba tándem con Gerry Hamstra.

El Ajax lo fichó en verano de 2022 por unos cinco millones de euros al Club América para reemplazar a Noussair Mazraoui, pero el mexicano no convenció y solo jugó 26 partidos oficiales.

«Y Jorge Sánchez, a él lo fichaste tú mismo para el Ajax en su momento, ¿no?», preguntó Van Ramshorst. «Sí, lo fichamos, sin duda», respondió Huntelaar.

Van Ramshorst apuntó que su presencia en el Mundial con México podría indicar que el Ajax acertó, pero Huntelaar fue claro: «No lo ha hecho bien».

Kenneth Pérez lo subrayó: «Dices “nosotros” lo fichamos, no “tú”». El Ajax lo cedió al Porto en 2023 y lo vendió al Cruz Azul en 2024.

Tras la salida de Hamstra en 2023, Huntelaar continuó en el club, pero en octubre de ese año se retiró de la primera línea por problemas de salud. En marzo de 2025 finalizó su contrato con el Ajax.