Wim Kieft no está nada impresionado con Ricardo Pepi. El exdelantero vio cómo el PSV ganó este domingo por un contundente 1-6 en casa del FC Utrecht, pero consideró que el atacante estadounidense apenas desempeñó un papel relevante. “Pepi decepciona. Sí, decepciona muchísimo”, concluyó Kieft el lunes por la noche en Rondo, en Ziggo Sport.

El PSV tuvo problemas al principio en Galgenwaard, ya que Artem Stepanov adelantó muy pronto al FC Utrecht. Después, el conjunto de Eindhoven tomó completamente el control del partido y, por medio de Ruben van Bommel y Guus Til, remontó antes del descanso para ponerse con 1-2.

Tras el descanso, el vigente campeón de la Eredivisie terminó distanciándose claramente del equipo del técnico Anthony Correia. Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til y Sergiño Dest hicieron que la cuenta se detuviera finalmente en seis goles del PSV, pero Pepi no supo aprovechar la diferencia de nivel.

Precisamente la actuación del delantero centro decepcionó a Kieft. “Creo que en la primera parte tocó tres balones. Que no participe en el juego, vale, porque creo que esa tampoco es su principal cualidad”, afirmó el exdelantero de élite.

“Pero siempre era muy certero de cara a portería. Ahora se queda todo un poco a medias”, continuó Kieft con tono crítico. Por eso, al analista le cuesta entender por qué Pepi no está alcanzando actualmente el nivel que ya mostró anteriormente en Eindhoven.

Kieft asegura haber visto también una versión muy distinta del estadounidense. “No sé qué le pasa a Pepi. Ha tenido muchas lesiones, claro, pero me parecía sobre todo un muy buen recambio para Luuk de Jong”, recordó el exinternacional.

Según Kieft, Pepi incluso pasó por una etapa en la que se podía debatir seriamente si no debía tener prioridad sobre De Jong. “En un momento dado pensé: quizá haya que ponerlo. Entonces se lesionó. Yo tampoco lo sé”, concluyó Kieft.