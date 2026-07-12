Harry Kane, capitán de Inglaterra, elogió el esfuerzo de su equipo para vencer a Noruega y avanzar a las semifinales del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, y afirmó que fue una de las pruebas más duras del torneo para los Tres Leones.

Jude Bellingham marcó su segundo gol consecutivo y llevó a Inglaterra a unas semifinales históricas tras el 2-1 sobre Noruega el sábado.

Más difícil que el duelo contra México

En declaraciones a la BBC justo después del partido, Kane afirmó: «Hemos hecho un esfuerzo enorme. Este partido ha sido mucho más difícil que el de México en octavos», reconociendo el desafío planteado por Noruega.

«El calor y la humedad nos afectaron mucho; tuvimos que darlo todo y encontrar la manera de ganar, sobre todo en la segunda parte y en la prórroga, donde la determinación fue decisiva», añadió.

Kane admitió que el encuentro fue muy igualado en posesión y ocasiones, pero contar con un jugador excepcional como Jude Bellingham, capaz de cambiar el partido como lo hizo hoy, resulta decisivo. La determinación del equipo nos ha dado esta valiosa victoria».

Los momentos decisivos marcan la diferencia.

Kane elogió a Bellingham: «Siempre hablo de los momentos decisivos. Ahora parece que o él o yo marcamos los goles importantes, pero hoy todos fueron magníficos. Jude merece todos los elogios; ha marcado dos goles magníficos en el partido más importante y difícil, y esos dos goles nos han llevado a la semifinal».

El inglés destacó la importancia de tener jugadores decisivos y afirmó: «Necesitamos jugadores capaces de decidir los partidos difíciles para ganar títulos y llegar a las fases finales de cualquier gran competición. Debemos contar con futbolistas que, cuando más importa, den lo mejor de sí mismos y saquen su máximo potencial para llevarnos a la victoria y a la clasificación, y Judd lo ha hecho a la perfección hoy».

Lo importante es que estamos clasificados.

Y Kane habló sobre su gol anulado por fuera de juego, diciendo con franqueza: «Creí que era un fuera de juego claro y evidente; fue un poco molesto y frustrante en ese momento. Además, consideraba que merecíamos un penalti que se podría haber pitado fácilmente a nuestro favor, pero, al fin y al cabo, nada de eso importa ahora: nos hemos clasificado para las semifinales y estoy muy contento con este logro».

Sobre el pase a semifinales, Kane subrayó:Nuestro mensaje antes del partido era claro: salir con toda nuestra fuerza y determinación. He visto nuestros entrenamientos y sé de lo que somos capaces, sobre todo en el último tercio ofensivo. Todavía no hemos dado lo mejor de nosotros en este torneo, pero hemos llegado a las semifinales del Mundial sin mostrar nuestro mejor nivel».

Recuperar nuestro mejor nivel puede marcar la diferencia.

Kane cerró con optimismo: «Si recuperamos nuestro mejor nivel en la semifinal, podremos marcar la diferencia. Disfrutaremos del triunfo, nos recuperaremos y luego nos prepararemos para el próximo partido decisivo».

Inglaterra jugará la semifinal contra el ganador del duelo entre Argentina y Suiza, un reto clave para que las Tres Leones conquisten su segundo Mundial tras 1966.