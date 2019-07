Juventus ya le comunicó a Higuaín que no contará con él

El ex del Real Madrid deberá buscarse equipo este verano; la Roma, interesada.

La le ha comunicado a Gonzalo Higuaín que ya no es necesario y que puede abandonar el club este verano. El internacional argentino regresó a Turín después de que el decidiera no extender la cesión de Higuaín ni firmarlo de manera permanente.



El Pipita estaba dispuesto a reunirse con Maurizio Sarri en el Allianz Stadium después de haber sido dirigido por el nuevo entrenador de los Bianconeri en el y en el Chelsea. Sin embargo, con Cristiano Ronaldo listo para ser el delantero titular de la Juve en 2019-20, y con la posibilidad de fichar a Mauro Icardi procedente del Inter, Goal puede revelar que a Higuaín se le ha dicho a través de una llamada telefónica a su entorno que no contarán con él.



En caso de que salga este verano, Higuaín dejará un club al que se unió a mediados de 2016 a cambio de 90 millones de euros, en lo que era en ese momento el fichaje récord de la .

Higuaín ha jugadoantes de salir cedido al y al Chelsea., que preguntó por la disponibilidad de Higuain durante las negociaciones en las que Luca Pellegrini se unió a Juve y Leonardo Spinazzola se movió en la dirección opuesta.Es probable que los Giallorossi busquen en el mercado un delantero este verano, conAsí pues, la Juve le ha dado permiso al club de la capital para hablar con Higuain directamente si desean firmarlo., ya que es poco probable que el ex jugador del Bayern Munich y del entre en los planes de Sarri.