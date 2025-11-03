Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoSporting de Lisboa
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Juventus vs. Sporting Lisboa, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Juventus y Sporting Lisboa, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Juventus recibe a Sporting Lisboa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Juventus, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Juventus vs. Sporting Lisboa de la Champions League 2025-26

La Vecchia Signora llega al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Real Madrid en la fecha 3. El equipo dirigido por Luciano Spalletti es vigésimo quinto en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, los Leones vencieron por 2-1 a Marsella en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Geny Catamo y Alisson Santos. El cuadro a cargo de Rui Borges es décimo primero en la tabla con seis unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Juventus vs Sporting Lisboa, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeons 5
SudaméricaESPN 3, Disney+ Premium
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosParamount+

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Juventus vs Sporting Lisboa

crest
Liga de Campeones - Champions League
Allianz Stadium

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Juventus.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Juventus contra Sporting de Lisboa alineaciones

JuventusHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestSCP
16
M. Di Gregorio
15
P. Kalulu
4
F. Gatti
8
T. Koopmeiners
22
W. McKennie
27
A. Cambiaso
5
C
M. Locatelli
7
C. Conceicao
19
K. Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
9
D. Vlahovic
1
R. Silva
25
G. Inacio
20
M. Araujo
26
O. Diomande
13
G. Vagiannidis
42
C
M. Hjulmand
17
Trincao
8
P. Goncalves
7
G. Quenda
52
J. Simoes
89
F. Ioannidis

4-2-3-1

SCPAway team crest

JUV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • L. Spalletti

SCP
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Borges

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias de la Juventus

La Vecchia Signora consiguió la victoria el fin de semana en el debut de Spalletti, con quien esperan finalmente regresar a sus días de gloria.

Noticias del Sporting Lisboa

Los Leones ocupan la segunda posición de la Primeira Liga, solo tres puntos por detrás del Porto, con la intención de obtener el tricampeonato y el cuarto trofeo de liga desde 2021.

Cómo llegan al partido

JUV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

SCP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

JUV

Últimos partidos

SCP

2

Victorias

2

Empates

0

Victorias

5

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
1/4
Ambos equipos anotaron
3/4

Clasificación

Enlaces útiles

