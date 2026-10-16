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Juventus-Lazio, previa de la Serie A: Todo lo que necesitas saber

Juventus vs Lazio
Juventus
Lazio
Serie A

Previa completa del Juventus-Lazio en la Serie A. Analizamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

crest
Serie A - Jornada 7
Allianz Stadium

El Juventus-Lazio comienza el 18 de octubre de 2026 a las 14:45 EST y a las 18:45 GMT.

La Juventus, castigada por las lesiones, se prepara para recibir a la Lazio

La Juventus no podrá contar con varios jugadores clave

La Juventus ha tenido un comienzo de temporada irregular: ha sumado 11 puntos en seis partidos, pero solo ha ganado uno de los últimos cuatro. En Europa le ha ido mejor, con victorias ante el Celta de Vigo y el NEC Nijmegen en la Europa League, aunque enfrentarse a la Lazio supone un salto de nivel. Randal Kolo Muani ha marcado en cada uno de los dos últimos partidos del equipo, ambos fuera de casa.

FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSGetty Images

La Lazio está en plena forma

Invicta tras seis jornadas de la Serie A, la Lazio de Gennaro Gattuso solo se ha dejado dos puntos y comparte el liderato con el Inter, vigente campeón del Scudetto. Andrea Pinamonti atraviesa una buena racha goleadora y ha marcado en tres partidos consecutivos con el equipo de Gattuso.

SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Datos clave y noticias sobre las lesiones

  • La Lazio no ha perdido ninguno de sus tres últimos enfrentamientos con la Juventus.
  • La Lazio ha marcado el primer gol en cinco de sus seis partidos de Serie A esta temporada.
  • La Juventus está muy castigada por las lesiones, y la baja más importante es la de Kenan Yıldız. La Lazio podría no contar con Albert Guðmundsson y Nicolò Rovella.

Noticias de los equipos y plantillas

Juventus contra Lazio alineaciones probables

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
page.match.formation.title
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioM. CelikM. CelikJhon LucumíJhon LucumíG. BremerG. BremerP. KaluluP. KaluluNico GonzálezNico GonzálezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrC. ConceicaoC. ConceicaoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasD. DoekhiD. DoekhiR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-2-3-1
Juventus

Once inicial

Lazio

Manager

  • L. Spalletti
  • G. Gattuso

La Juventus afronta este partido con una larga lista de lesionados. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara y Arkadiusz Milik son baja, lo que deja a Luciano Spalletti con pocas alternativas en la plantilla. Por el momento no consta ninguna sanción y la información sobre la probable alineación se añadirá cuando se acerque el inicio del partido.

La Lazio tiene menos problemas de lesiones, aunque algunas bajas son destacables. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson y Alessio Furlanetto no están disponibles para Gennaro Gattuso, que por lo demás cuenta con un grupo relativamente estable.

Estado de forma

JUV

JUV - Formulario

NEC
W5-0
ATA
W2-0
CRE
L0-1
CGL
D1-1
CEL
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LAZ

LAZ - Formulario

MIL
D2-2
VEN
W0-2
ARE
W2-0
JUV
D3-3
MON
W3-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

La Juventus ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. El más reciente terminó 1-1 en el campo del Cagliari, en Serie A, donde un cabezazo de Kolo Muani rescató un punto. Su mejor resultado en esa racha fue la goleada por 5-0 al NEC Nijmegen en la Europa League, aunque las derrotas consecutivas ante el Sassuolo en Serie A y frente al Cremonese en un amistoso ponen de relieve la irregularidad que Spalletti debe corregir.

La Lazio ha sido bastante más fiable: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha empatado los otros dos. En el más reciente venció 3-1 al Monza y anteriormente empató 2-2 con el AC Milan, demostrando que puede competir con los mejores equipos de la categoría. Sus tres victorias en cinco partidos, acompañadas de numerosos goles, ayudan a explicar su posición en la tabla.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

JuventusEmpateLazio
1
2
2
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
F
Copa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 2-2 en el Allianz Stadium en febrero de 2026, un resultado que reflejó lo disputados que suelen ser estos partidos. En sus últimos cinco duelos, la Lazio presenta el mejor balance: una victoria, dos empates y una derrota en Serie A, además de un triunfo en la Copa Italia. Los goles se han repartido de forma bastante equilibrada y la mayoría de estos encuentros se han decidido por márgenes estrechos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
6510188+1016
W
D
W
W
W
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
W
W
D
W
W
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
W
W
W
4
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
W
W
W
L
5
AC MilánAC MilánMIL
6330115+612
D
W
D
D
W
6
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
W
L
D
W
7
ComoComoCOM
632196+311
D
L
W
W
W
8
SSC NápolesSSC NápolesNAP
6312106+410
W
D
W
L
L
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
L
W
D
W
W
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
W
L
L
L
W
11
SassuoloSassuoloSAS
6222101008
D
L
W
D
W
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
W
D
L
W
L
13
LecceLecceLEC
6204612-66
L
L
W
L
L
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
W
D
L
D
L
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
L
L
L
L
W
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
L
W
L
D
L
17
GénovaGénovaGEN
6114511-64
W
L
D
L
L
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
L
W
L
D
L
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
L
D
W
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
6006516-110
L
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de la Serie A, la Lazio ocupa el segundo puesto y la Juventus, el sexto. Esa diferencia da aún más importancia a un partido en casa que la Juventus verá como una oportunidad para recortar distancias con los equipos que marcan el ritmo en este inicio de temporada.

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