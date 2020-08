Para el Apertura 2020, ¿qué jugadores se quedaron sin equipo?

Varios futbolistas no encontraron un destino para esta nueva temporada de la Liga MX, que se reanudó en condiciones bien particulares.

La pandemia de coronavirus tuvo un impacto muy importante en el futbol mundial. Y la Liga MX no ha sido la excepción, campeonato que además se reanudó en medio de una serie de condiciones que cambiaron de manera negativa la situación de varios jugadores.

Los recortes salariales, la eliminación del o la mudanza de Morelia a Mazatlán, son algunos de los aspectos que dejaron sin oportunidad a una serie de futbolistas que hasta el momento no han encontrado equipo en el mercado de pases del Apertura 2020.

En Goal hacemos un repaso de los jugadores que se quedaron sin equipo previo al inicio de la temporada 2020-21 del futbol mexicano. Vale destacar que tienen hasta el 5 de septiembre para ser contratados por algúb club, según lo establece el Reglamento de la .

PAOLO MEDINA

Fue uno de los perjudicados con la desaparición de . El lateral mexicano no llegó a un acuerdo económico con la directiva de Mazatlán, razón por la que no forma parte del equipo sinaloense en esta nueva temporada de la Liga MX.

JAIR PEREIRA

El experimentado central quedó desvinculado de , luego de desacuerdos económicos con la directiva de Gallos Blancos. Ahora se habla de su posible regreso a Chivas, una posibilidad que el propio Víctor Manuel Vucetich dejó abierta al ser presentado como técnico del Rebaño.

JAVIER CORTÉS

Llegó como uno de los grandes refuerzos del para el torneo Clausura 2020. Pero luego de la cancelación del torneo y la situación económica producida por el coronavirus, la directiva de los Potosinos decidió no renovarle contrato al ex Pumas, que actualmente está sin equipo.

LUIS MICHEL

El ex es otro de los jugadores que se quedaron sin equipo para esta temporada. Luego de su paso por los de Tijuana, Luis Michel no ha encontrado un destino en el futbol mexicano y sus opciones son limitadas, sobre todo tras la desaparición del Ascenso MX.

OMAR MENDOZA

Es el mismo caso de Luis Michel. El ex lateral de no renovó su contrato con los Xolos de Tijuana tras la cancelación del torneo Clausura 2020. Desde entonces, Mendoza no encuentra un club para continuar su carrera como futbolista profesional.

GABRIEL ACHILIER

Fue otro de los afectados por la mudanza de Morelia a Mazatlán. El ecuatoriano culminó su contrato con Monarcas y no pudo extenderlo con los del Kraken. Ahora mismo se encuentra sin equipo, pese a ser uno de los extranjeros en el futbol mexicano con más experiencia a nivel internacional.