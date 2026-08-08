Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 años

Jorge Messi ha fallecido a los 68 años. Así lo informan varios medios argentinos. El padre de Lionel Messi llevaba ya tiempo lidiando con problemas de salud.

En junio, Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado después de marcar con Argentina ante Argelia en el Mundial. Al término del partido, explicó: “¿Por qué lloré? Eso no tenía absolutamente nada que ver con el fútbol. He pasado unos días difíciles”.

Eso dio pie a numerosas especulaciones. Varios medios informaron de que tenía que ver con la salud de su padre, pero circularon distintas versiones sobre lo que estaba ocurriendo exactamente.

Por eso, la familia Messi decidió entonces emitir un comunicado. “La familia Messi informa de que Jorge Messi atraviesa actualmente problemas de salud. En estos momentos está bajo supervisión médica y se está recuperando bien”, comenzaba el comunicado.

“Ante las informaciones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profunda preocupación por la falta de sensibilidad, respeto y discreción con la que algunas personas han tratado un asunto estrictamente privado de la familia”.

“Agradecemos sinceramente las muestras de afecto, respeto y preocupación que hemos recibido y pedimos que se respete la privacidad, la confidencialidad y el espacio personal de Jorge, así como el de toda su familia, durante este proceso”, se podía leer, entre otras cosas.

A finales de julio, Lionel Messi ya se perdió el All-Star Game de la Major League Soccer (MLS), presumiblemente también para visitar a su padre. Unos días después sí volvió a jugar en un partido de la MLS.