Johan Derksen: «No lo considero en absoluto adecuado para el Ajax»

Johan Derksen no aprecia a Alex Pastoor, quien hasta octubre pasado fue segundo entrenador de la selección de Indonesia. Para el colaborador de «Vandaag Inside», el técnico norteño no está a la altura de un club de primera.

«Él cree que puede dirigir al Ajax», afirma Derksen sobre Pastoor, ahora sin equipo. «Es un tipo que se valora mucho».

«Y eso es bueno, porque yo también lo soy», añade con ironía. Y concluye: «No lo veo capaz para el Ajax».

Su compañero de mesa, Nico Dijkshoorn, lo conoce: «Es amigo mío y no reconozco nada de eso. Quizá a nivel profesional, pero eso no es malo si aspiras a un gran club. En realidad, me parece uno de los tipos más modestos que he conocido en el fútbol».

Derksen responde al instante: «Es tan modesto que, cuando estuvo aquí en la barra, no dijo nada. Fue prácticamente el peor invitado que hemos tenido».

«Le sorprendió no ser el único que hablaba todo el rato. A veces cambiamos al bar y otras a la mesa», explica el presentador Wilfred Genee.

«De vez en cuando me tomo una cerveza con él y me parece muy interesante; no pasa la noche hablando de fútbol y tiene sentido del humor», concluye Dijkshoorn.