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Jesus acepta marcharse a la Serie A

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El brasileño Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, ha aceptado la idea de dar el salto a la Serie A.

El sitio Football Italia, citando algunos informes, señaló que Jesus no tiene inconveniente en jugar para el Nápoles este verano, teniendo en cuenta que su contrato con el Arsenal finaliza en el verano de 2027.

El diario "La Gazzetta dello Sport" indicó que el Nápoles espera vender a Romelu Lukaku y a uno de los dos jugadores, Luka o Lang, antes de presentar una oferta oficial al Arsenal para fichar a Jesus.

La operación por Gabriel Jesus está ligada directamente al futuro de Romelu Lukaku, quien ha alcanzado un acuerdo con el Fenerbahçe.

Todavía existe una gran diferencia en la valoración económica del jugador belga, pero el Nápoles parece dispuesto a rebajar la cifra de 12 millones de euros que pedía en un principio, con la condición de que la oferta se sitúe entre los 7 y los 8 millones, incluidos los bonos.

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Resulta llamativo que también se dice que el club turco se encuentra entre los interesados en fichar a Gabriel Jesus, por lo que la venta de Lukaku al Fenerbahçe le otorgaría al Nápoles un doble beneficio.

Jesus, por su parte, está muy ilusionado con la idea de dar el salto a Italia, y ha situado a la Serie A en lo más alto de su lista de deseos.

Los primeros contactos con el Nápoles se remontan a comienzos del pasado mes de junio, y consistieron en un sondeo inicial, así como en una forma de comunicarle al jugador que el Nápoles lo convertiría en su objetivo principal una vez completadas las ventas necesarias.

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