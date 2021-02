Jerry Flores tiene ganas de revancha con Cruz Azul: "Quiero ser campeón"

El lateral derecho se vio obligado al retiro, pero tiene una tarea pendiente que quiere cumplir.

Gerardo Flores siempre fue un hombre de sueños. El lateral derecho se despidió de las canchas luego de que una lesión le pasara factura y le impidiera jugar profesionalmente, aunque la vida no le impidió cumplir con la ilusión de debutar, llegar a Cruz Azul y la Selección mexicana .

Sin embargo, Jerry aún tiene un pendiente: poder ser campeón con la Máquina, algo que espera cumplir en su nueva faceta para la que se preparará como director técnico.

El otrora zaguero se quedó cerca de poder levantar el título con los Celestes en dos ocasiones. En ambas oportunidades, en el Clausura 2013 y el Apertura 2018 , resultaron superados por el América, club que hoy en día es el más ganador del futbol mexicano .

“Lo tomo de la mejor manera, es lo que ha formado mi carácter como jugador y persona. Si bien tengo esa espinita de ser campeón de Liga, no lo conseguí, para eso es la motivación que estoy utilizando para ser entrenador. Estoy convencido que lo puedo lograr, ser campeón con Cruz Azul; a la mejor no de jugador, pero sí de entrenador”, confesó en entrevista con Goal .

“Esto del futbol es lo que amo. Desgraciadamente hay un impedimento muy grande que es mi lesión, no me permite. Mi mente dice que puedo, pero mi rodilla dice que ya no. Pensándolo por mi integridad, mi rodilla estaba lastimada. Me gustaría poder jugar el día de mañana con mis hijos. Si tuviera un desgaste más complicado, no podría ni caminar. No me da para alto rendimiento. Estoy muy tranquilo con la decisión que tomé”, agregó.

El nacido en Xochitepec fue contundente sobre los pecados que pudo cometer la Máquina para ser campeón y sentenció que la historia sería distinta en caso de que la Liga MX no contara con la Liguilla.

“Si esta Liga tuviera el formato de Europa, en la que el líder queda campeón, ya hubiera sido campeón tres o cuatro veces ; no lo es, soy consciente. Es otro torneo. El que haya quedado campeón dirá que es la mejor opción. Cruz Azul tiene que insistir, se ha levantado de las críticas. Está en los primeros lugares, estoy ilusionado como un aficionado más”, mencionó.

El exseleccionado nacional confía que la era del peruano Juan Reynoso pueda ser recompensada toda vez que ocupan el liderato general del Guardianes 2021: “El equipo ha creído en el proyecto de Reynoso. Tengo confianza que el equipo vaya jalando, tengo ganas de ver al club campeón. No tengo dudas de que serán aspirantes al título”.