Jérémy Ménez anuncia su salida del América

El francés dejó de ser futbolista de las Águilas luego de dos temporadas.

El ciclo de Jérémy Ménez en el América llegó a su fin. Luego de dos temporadas, en las que no pudo recuperar el nivel que tuvo alguna vez en clubes como , o Milan, el mediocampista francés dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que rescindió su contrato con las Águilas.

"Anuncio mi salida del club después de 2 temporadas muy gratificantes para mí. Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida que me dieron. Me gustaría agradecer al club por su dedicación y habilidades y a todos mis compañeros con los que jugué", publicó el futbolista galo.

Posteriormente, la noticia fue confirmada por el América mediante un comunicado publicado en las redes sociales. El club dio a conocer que ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del mediocampista, por lo que desde este momento Ménez deja de pertenecer al club azulcrema.

Vale destacar que la relación entre Ménez y Miguel Herrera no era la mejor, al punto que el Piojo dejó claro que no contaba con él. "(Ménez) Podrá ser Maradona, Pelé o Messi. Si no quiere, no va a entrar un jugador que no quiera, y sus compañeros no quieren que esté ahí", reveló el estratega.