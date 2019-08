Piojo Herrera, sobre Ménez en el América: "Sus compañeros no lo quieren"

El técnico aseguró que si el francés no se compromete, seguirá sin entrar en planes.

La pesadilla de Jérémy Ménez con América no termina, pues el delantero francés solo ha disputado 20 minutos en el Apertura 2019, convirtiéndose en una constante que no aparezca en la banca de Miguel Herrera, lejos de las múltiples bajas del plantel.

Este lunes el Piojo no dio buenas noticias respecto al futuro del atacante francés, haciendo duras críticas hacia su compromiso. "(Ménez) Podrá ser Maradona, Pelé o Messi. Si no quiere, no va a entrar un jugador que no quiera, y sus compañeros no quieren que esté ahí", reveló.

"No quiero a un jugador de una semana, quiero un jugador que se mate como se matan sus compañeros, entrene como entrenen todos. Prefiero a un joven, que sé que no tiene ni el cinco por ciento de la calidad que tiene Jérémy, pero tiene el doscientos mil por ciento de actitud".

Finalmente, Miguel Herrera aseguró que no tiene ningún problema personal con el exMilan, siendo una situación meramente futbolística la que lo tiene sin participar. La directiva y sus propios compañeros lo tienen claro: No quieren más a Ménez dentro del once titular.