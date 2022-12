Japón vs. Croacia en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

Japón y Croacia compiten en partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El estadio Al Janoub será testigo de un duelo que definirá a una de las ocho mejores selecciones del campeonato, en un duelo entre dos serios candidatos a caballo negro, uno de ellos con un impulso mayor, después de vencer a dos potencias en fase de grupos.

Los Samuráis Azules se colocaron en fase de eliminación directa con seis puntos, producto de sus triunfos sobre Alemania (2-1) y España (2-1), además de una derrota a manos de Costa Rica (0-1). El equipo dirigido por Hajime Moriyasu finalizó en la primera posición del Grupo E, por encima de la Furia.

Por su parte, los Vatreni se enfrentaron a las naciones de Marruecos (0-0), Canadá (4-1) y Bélgica (0-0) en la ronda inicial del torneo. El cuadro a cargo de Zlatko Dalić avanzó a la fase de los 16 mejores como segundo en el sector F, por detrás de los Leones del Atlas.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

¡GONDA EVITA EL PRIMERO! Perisic aprovechó un error de Tomiyasu para plantarse ante el portero pero este respondió con una gran parada.

Suenan los himnos en el estadio. ¡Todo listo para que empiece el choque!

¡CON ESTE ONCE SALE LA SELECCIÓN JAPONESA!

Japón: Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi; Ito, Endo, Morita, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN LA SELECCIÓN CROACIA!

Croacia: Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic.

Here it is! 🥁 #Croatia starting lineup for the #FIFAWorldCup Round of 16 encounter with Japan! #JPNCRO #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/UZmjykT6aM