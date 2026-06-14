Jan Paul van Hecke cree que el Tottenham Hotspur avanza con un importante anuncio de contrato

Pedro Porro firmará un nuevo contrato con el Tottenham Hotspur, según Fabrizio Romano y The Athletic. Así, el técnico Roberto De Zerbi consigue lo que buscaba.

El lateral español ha acordado con los Spurs ampliar su compromiso.

Firmará en Londres un contrato hasta 2031, con opción a un año más y mejores condiciones.

De Zerbi lo considera un pilar y quería retenerlo.

La pasada campaña, el equipo londinense evitó el descenso a la Championship y terminó decimoséptimo, dos puntos por encima de la zona de peligro.

Paralelamente, el club trabaja en la construcción de una nueva plantilla: ya fichó a Marcos Senesi como agente libre y, según informes, alcanzó un acuerdo personal con Jan Paul van Hecke.

La renovación de Porro, pieza clave la temporada pasada, refuerza la base del equipo y envía un mensaje a Van Hecke: el club apuesta por la estabilidad.