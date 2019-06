James: "Nunca he hablado con Zidane"

El mediocampista colombiano se encuentra en la Copa América, esperando noticias sobre su futuro

James sigue en la Copa América, a buen ritmo. ha ganado los tres partidos y las perspectivas son bastante buenas. Muy lejos de allí, le espera su futuro. Forma parte del , pero es muy improbable que vista de blanco la próxima temporada. El equipo tiene exceso de carga y tiene que vender jugadores, entre ellos el colombiano. Pero no será fácil, la ficha es alta, el traspaso complejo. Y, si le preguntan a él, recordará que el club tiene sus rarezas. "Nunca he hablado con Zidane", contaba tras su partido contra .

Su relación con el técnico blanco no fue sencilla, y es uno de los motivos por los que salió al Bayern de Múnich hace dos temporadas y por el que ahora busca un nuevo destino. James tiene poco que decir y él mismo lo sabe: "Ahora estoy pensando en todo lo que es Copa, todavía no sé a dónde voy, quiero estar tranquilo. La decisión depende del club (Real Madrid), yo pienso que hay personas dentro que mandan mucho y yo no puedo hacer nada".

James busca destino y el más probable, al menos por el momento, es el . Carlo Ancelotti fue el entrenador que mejor comprendió al colombiano en su tiempo de blanco y ahora le quiere de vuelta a su proyecto. El dueño del equipo, De Laurentiis, ya comentó la pasada semana que era una de las prioridades del club para este mercado y que haría lo posible para que la próxima temporada juegue en el equipo del sur de .