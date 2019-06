James Rodríguez es el plan "A" del Napoli; Chucky Lozano, la alternativa

Aurelio De Laurentiis adelantó cuáles serán los planes del Napoli para este verano.

Todo parece indicar que el se hará con el fichaje de una estrella latinoamericana en este periodo de transferencias. Durante las últimas semanas mucho se ha vinculado a James Rodríguez y a Chucky Lozano con la entidad de San Paolo, mencionándose que podrían pagarse cantidades considerables por cualquiera de los dos.

Aurelio De Laurentiis platicó con Radio Kiss, expresando abiertamente las intenciones del club en este periodo de transferencias. "James Rodríguez es el deseo de Ancelotti. No sé si lo necesitamos al 100 por ciento, pero su talento no está en duda. Debo ayudar a mi entrenador: él quiere a James. Si la negociación con Jorge Mendes por James no prospera, seguiremos adelante con Mino Raiola sobre la posibilidad de tomar a Lozano", dijo.

Con esto, se refuerza abiertamente a través de las palabras del presidente del Napoli el interés por firmar a Rodríguez, en una negociación que involucraría directamente al , que se sabe no dejará salir al cafetero fácilmente.

Igualmente, De Laurentiis finalizó afirmando que no hay posibilidad de firmar a los dos futbolistas en el mismo periodo de transferencias, pues considera que su plantilla tiene calidad suficiente y alguno de los latinos perderían minutos en la cancha.