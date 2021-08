Jaime Lozano no continuará en Selección mexicana; quiere despedirse con la medalla de bronce

El director técnico quiere explorar nuevas opciones, ya que no dirigirá otro representativo con límite de edad.

La última y nos vamos. Jaime Lozano ha confirmado que no continuará al frente de la Selección mexicana Sub 23 por lo que el encuentro frente a Japón por la medalla de bronce será el último en la estructura de la Federación.

"Nos toca jugar el seis, mañana y aquí acaba mi participación prácticamente con Seleccion nacional, me quiero despedir con la gente por la que hago esto", mencionó Lozano en conferencia de prensa previa a enfrentar al combinado nipón.

Y es que el deseo de Lozano es tomar nuevos proyectos y no continuar dirigiendo representativos con límite de edad de la Federación Mexicana de Fútbol, con lo que después de Tokio 2021 únicamente harán evaluación del proceso que inició en diciembre del 2018.

"Mañana es nuestra última participación, hay que esperar, acaban procesos, hay que sentarse con los directivos, evaluar lo que fue todo este proceso, después esperar, así lo veía, sellando mi participación con una medalla y después ver otras oportunidades. Para abajo no me veo en Selección la verdad, no me veo más abajo volviendo a hacer estos procesos, en este mismo proceso ya hay gente que va a empezar ese mismo camino que seguro lo hará muy bien", dijo.

La intención de Lozano no es ocupar el lugar que en estos momentos tiene Gerardo Martino al frente del Tri mayor, más allá de las derrotas con Estados Unidos en las finales de Nations League y Copa Oro que han enjuiciado su continuidad.

"Creo que Gerardo Martino hará un gran trabajo con la mayor, el tiene una gran generación, ha manejado muy bien el grupo, ha conseguido cosas muy importantes aunque el último verano no se dieron las cosas al final como hubiéramos querido, tengo mucha fe en que este proyecto nos va a dar cosas y alegrías muy lindas", señaló.