Jagiellonia Bialystok vs. Rayo Vallecano, Conference League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Jagiellonia Bialystok recibe a Rayo Vallecano este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio Municipal de Białystok, por la quinta jornada de la fase de la liga de la temporada 2025-2026 de la Conference League.

Sigue aquí en directo el Jagiellonia Bialystok vs. Rayo Vallecano de la Conference League 2025-26

El Jaga llega al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a KuPS en la fecha cuatro, con gol de Afimico Pululu. El equipo dirigido por Adrian Siemieniec es noveno en la clasificación con ocho puntos, con buenas opciones de evitar el play-off y avanzar de manera directa a la ronda de eliminación directa.

Por su parte, el Rayo perdió por 1-2 a manos de Slovan Bratislava en su más reciente partido de liga, a pesar de la anotación de Fran Pérez. El cuadro a cargo de Iñigo Pérez es décimo segundo en la tabla con siete unidades, a un resultado positivo de confirmar como mínimo su lugar en el play-off, incluso de aspirar a los ocho primeros.

Cómo ver Jagiellonia Bialystok vs Rayo Vallecano, Conference League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México aún no hay señal confirmada, por lo que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio del partido Jagiellonia Bialystok vs Rayo Vallecano

Conference League - Conference League Stadion Miejski, Bialystok

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Municipal de Białystok.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo Jagiellonia Bialystok

El Jaga alcanzó los cuartos de final del torneo la temporada pasada, resultado al que parece que aspira en está edición. En la Elektraklasa son candidatos al título, con la posibilidad de obtener su segundo trofeo de liga en Polonia en su historia.

Noticias del equipo Rayo Vallecano

El Rayo ha sufrido en las últimas semanas, sin triunfo en las últimas cinco jornadas de LaLiga. También a nivel nacional, el Rayo Vallecano fue emparejado con el Granada para la ronda de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una buena oportunidad para encontrar protagonismo, especialmente en caso de llegar a complicarse su situación en Europa en el futuro cercano.

El Rayo es una plantilla modesta, poco acostumbrada a la exigencia de participar en tres competiciones en una misma temporada. Ante la prensa, Iñigo Pérez habló del momento que vive su equipo.

"No tengo la sensación de que el equipo esté mal o hayamos dejado de hacer cosas que hacíamos antes aunque cada vez nos cuesta más por la repetición de los partidos. El apartado físico y mental nos cuesta pero también hay una constante en que el rival nos espera y nos conoce", explicó.

"Estas semanas están siendo duras y van a ser más duras. No nos queda otra que recuperar, alimentarse bien, sentir y vivir el fútbol porque esta forma de profesión ha llegado para quedarse y el que no lo siga se queda fuera. Estoy convencido de que mis jugadores harán un esfuerzo extra por llegar bien a todos los partidos", agregó.

