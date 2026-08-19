Ipswich Town vs Sunderland: previa completa de la Premier League

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 10:00 Portman Road

El Ipswich Town vs Sunderland comenzará el 22 de agosto de 2026 a las 10:00 EST y 15:00 GMT.

El Ipswich está de vuelta en la élite

El Ipswich ha gastado más de 100 millones de libras en 10 incorporaciones en un intento de hacer al equipo más sólido de lo que fue tras el descenso de hace dos años, cuando se centró en fichar a jugadores contrastados del Championship. En el momento de escribir estas líneas, tiene la cuarta cifra de gasto neto más alta de la Premier League.

Issa Diop y Sasa Lukic llegaron procedentes del Fulham, mientras que Florentino Luís fue fichado del Burnley para reforzar sus opciones en el centro del campo. El técnico Gary O'Neil se apoyará en gran medida en el regreso del creativo centrocampista Julio Enciso. El paraguayo de 22 años vuelve para una segunda etapa en el Ipswich tras un paso por el Brighton. El fichaje más llamativo del Ipswich, sin embargo, es el delantero brasileño Emerson, que llega por 24 millones de libras desde el Toulouse.

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El Ipswich buscará forzar pérdidas

La pasada temporada, el Ipswich fue un maestro a la hora de explotar las pérdidas en campo rival. Generó disparos en el 22,2% de ellas, más del doble de la media del Championship, que fue del 10,4%.

El Sunderland ya está asentado en la Premier League

Posiblemente una de las historias de la pasada temporada, el Sunderland terminó séptimo en su primera campaña de vuelta en la EPL, su mejor clasificación desde la temporada 1999-2000 con Peter Reid. Habrá que ver cómo maneja el técnico Régis Le Bris las exigencias añadidas del fútbol europeo en el calendario, pero es un buen problema que tener mientras emprenden su primera aventura continental en 53 años. El experimentado defensa belga Thomas Meunier es su única gran incorporación hasta ahora tras llegar libre desde el Lille. También ha conseguido retener al capitán y eje del centro del campo Granit Xhaka pese al interés del Chelsea en el veterano suizo. La estrella de la RD del Congo Noah Sadiki actuará junto a Xhaka en un doble pivote.

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Orgullo del noreste

El equipo de Le Bris firmó el pleno de victorias ante su eterno rival, el Newcastle United, ampliando a 11 partidos su racha invicta en liga.

El Sunderland se siente cómodo sin balón

El Sunderland promedió la quinta posesión más baja de la Premier League la pasada temporada, con un 44,9%, y solo los tres equipos descendidos y el Everton registraron menos posesión. Necesitará ampliar su plantilla antes de que cierre el mercado, con potencialmente más de 50 partidos en su calendario esta temporada.

Sunderland

Posibles onces

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Nunez; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Sunderland (433): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki, Le Fée; Talbi, Brobbey, Angulo.

Sunderland

Noticias de los equipos y plantillas

Gary O'Neil no puede contar con Azor Matusiwa ni Jack Taylor por lesión mientras el Ipswich prepara el estreno en la Premier League. Actualmente no hay sanciones registradas y todavía no se ha publicado ninguna alineación probable confirmada de cara al partido. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio.

Regis Le Bris también tiene sus propias preocupaciones por lesión, con Omar Alderete y Nordi Mukiele, ambos fuera de combate para el Sunderland. No hay sanciones que comunicar y Le Bris aún no ha confirmado su posible once. Se espera más información de los equipos a medida que se acerque el partido.

Forma

El Ipswich llega a este partido con tres victorias en sus últimos cinco amistosos de pretemporada, con dos derrotas como contrapunto. Su resultado más reciente fue un contundente 3-0 sobre el Rayo Vallecano el 8 de agosto, mientras que también superó por 1-0 al Le Havre a principios de mes. Las dos derrotas llegaron ante el Oxford United, que le ganó 2-0, y Osasuna, que venció por 2-1. En esos cinco partidos, el Ipswich marcó ocho goles y encajó cinco.

El Sunderland también ha sumado tres victorias en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Su encuentro más reciente terminó con un triunfo por 2-0 sobre el Lens el 8 de agosto, y venció 1-0 al Wrexham al principio de la pretemporada. Las derrotas llegaron ante el Leeds United y el Liverpool, esta última por 4-2. El Sunderland marcó diez goles en esos cinco partidos y encajó seis, lo que sugiere una intención ofensiva que ha sido constante durante todo su programa de preparación.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en el Championship el 13 de enero de 2024, cuando el Ipswich Town ganó 2-1 en Portman Road. En los últimos cinco duelos directos registrados, el Ipswich manda con tres victorias por una del Sunderland, con un partido terminado en empate. Ambos equipos se han enfrentado en los últimos años en Championship y League One, con el Ipswich ganando los dos encuentros de Championship.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Ipswich Town ocupa actualmente la 12.ª posición, mientras que el Sunderland es 19.º.