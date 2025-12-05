Internacional vs RB Bragantino, Brasileirao 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Internacional y RB Bragantino se enfrentarán este domingo 7 de diciembre , a las 16 horas locales en el Estadio Beira-Rio, en Porto Alegre, por la última jornada del Campeonato Brasileño 2025. El partido se transmitirá en directo por el pay-per-view Premiere (ver la programación completa).
Noticias y posibles alineaciones
Tras una derrota por 3-0 ante el São Paulo, el Internacional ya no controla su destino para evitar el descenso. Además de ganar su propio partido, el equipo colorado necesita que el Vitória no derrote al São Paulo en el estadio Barradão. Actualmente, el equipo ocupa el puesto 18 con 41 puntos, dos menos que el Vitória, el primer equipo fuera de la zona de descenso.
Por otro lado, el RB Bragantino, noveno con 48 puntos, aspira al octavo puesto para seguir soñando con un puesto en la ronda preliminar de la Copa Libertadores. Además de una victoria en la última jornada, Massa Bruta necesita que el São Paulo tropiece contra el Vitória. Cabe recordar que, además de estos resultados, el club también depende de que el Cruzeiro o el Fluminense ganen la Copa do Brasil, lo que les abriría una plaza extra en el torneo continental.
Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado y Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez (Carbonero) y Alan Patrick; Vitinho y Borré.
RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius y Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves y Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta y Eduardo Sasha.
Lesiones
Internacional
Ivan, Anthoni y Ronaldo siguen fuera.
RB Bragantino
Guzmán Rodríguez, Fabinho, Bruno Gonçalves y Agustin Sant'Anna están en el departamento médico.
¿Cuándo es?
- Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025
- Horario: 16h (de Brasília)
- Lugar: Estadio Beira-Rio - Porto Alegre, RS
¿Dónde ver?
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|Sudamérica
|Fanatiz, Flow Sports
|México
|Fanatiz
|España
|Fanatiz
|Estados Unidos
|Fanatiz
Hora de inicio
- Argentina: 16:00 horas
- México: 13:00 horas
- España: 20:00 horas
- Estados Unidos:14:00 horas (tiempo del Este)
Partidos recientes
Últimos enfrentamientos directos
Clasificación
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
