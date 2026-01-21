Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoInter Milán
Giuseppe Meazza
team-logoPisa
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
Claudio D'Amato

Inter de Milán vs. Pisa, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Inter de Milán y Pisa, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El Inter líder, en la vigésima segunda jornada de la Serie A, recibe la visita del Pisa.

Anticipo de campeonato de tintes nerazzurri, con el equipo de Chivu llamado a consolidar la cima y el de Gilardino a esperar en un gran golpe útil para aumentar las esperanzas de salvación y mejorar una clasificación complicada.

A continuación se presentan todas las informaciones sobre Inter-Pisa, incluidas las relativas a canal de televisión, alineaciones y cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Inter de Milán vs Pisa, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Pisa crest
Pisa
PIS

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Inter de Milán-Pisa: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

El partido se disputa este viernes 23 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Inter Milán contra Pisa alineaciones probables

Inter MilánHome team crest

3-5-2

Formación

3-4-2-1

Home team crestPIS
1
Y. Sommer
30
C. Augusto
25
M. Akanji
31
Y. Bisseck
11
L. Henrique
23
N. Barella
32
F. Dimarco
22
H. Mkhitaryan
7
P. Zielinski
94
F. Esposito
10
L. Martinez
22
S. Scuffet
5
S. Canestrelli
33
A. Calabresi
26
F. Coppola
3
S. Angori
32
S. Moreo
6
M. Marin
10
M. Tramoni
15
I. Toure
20
M. Aebischer
9
H. Meister

3-4-2-1

PISAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Gilardino

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Inter

Calhanoglu, Di Gennaro y Dumfries son los únicos lesionados en casa Inter, con Chivu que ha recuperado también a Josep Martinez y Palacios que han vuelto a entrenar con el grupo.

Noticias del Pisa

Más lleno está el enfermería del Pisa: en la lista de bajas figuran Albiol, Cuadrado, Lusuardi, Stengs y Vural.

Forma

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

PIS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Partidos entre los dos equipos

INT

Últimos partidos

PIS

2

Victorias

1

Empate

0

Victorias

10

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
1/3
Ambos equipos anotaron
1/3

En los 29 encuentros anteriores entre Inter y Pisa, 15 victorias para los lombardos, 6 para los toscanos y 8 empates.

Clasificación

Anuncios
0