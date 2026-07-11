Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Infantino envía un mensaje a Egipto en medio de la polémica arbitral

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

¿Qué ha dicho el presidente de la FIFA sobre Egipto?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló sobre la participación de Egipto en el Mundial 2026, llena de momentos destacados y también de tristeza.

Egipto superó por primera vez la fase de grupos tras empatar con Bélgica e Irán y vencer a Nueva Zelanda, logrando así su primer triunfo mundialista.

Luego eliminó a Australia en penaltis en la ronda de 32 y cayó 2-3 ante Argentina en octavos, encuentro marcado por la polémica arbitral y las acusaciones de favorecimiento al “tango”.

Lee también... Un experto en psicología responde: ¿Cómo paró Mostafa Shubair el penalti de Messi?

Infantino homenajeó a los «Faraones» con varias fotos en su cuenta de Instagram y escribió: «Gracias... El Mundial 2026 tendrá un lugar especial en la historia del fútbol egipcio: primera vez en eliminatorias y primera victoria en la fase de grupos».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI

Y añadió: «Vuestra trayectoria ha sido una fuente de inspiración para vuestros seguidores, tanto en vuestra tierra natal como en todo el mundo, y los recuerdos que habéis creado este verano permanecerán grabados en la memoria de los aficionados al fútbol egipcio de todo el mundo».


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google