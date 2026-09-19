El Ajax no pasó del empate el sábado por la noche en el Johan Cruijff ArenA ante el Excelsior (2-2). Incluso pudo acabar todavía peor para los de Ámsterdam al final del partido, ya que los de Róterdam parecían tener derecho a un penalti en el tiempo de descuento. ESPN-el analista Danny Koevermans considera que el Ajax se libra de manera extraordinaria.

En el segundo minuto del tiempo de descuento, el jugador del Excelsior Irakli Yegoian superó al defensa del Ajax Thilo Kehrer, tras lo cual el georgiano fue frenado por Baas. El defensa tocó el balón con el pie, pero sobre todo golpeó con fuerza la cara de Yegoian. El árbitro Jannick van der Laan no señaló falta y, además, no fue llamado al monitor por el VAR Ingmar Oostrom.

«¡Hay que eliminar el VAR!», arranca Koevermans con claridad. «Que se confíe simplemente en el criterio del árbitro y ya está. El Ajax se libra aquí clarísimamente. Creo que el VAR tiene que intervenir aquí, porque Baas le da directamente en la cara».

«También tocó un poco el balón, eso también se ve, pero también le da en la cara. Ya hemos visto una vez una tarjeta roja por esto, para Veerman, así que no me habría sorprendido que aquí se hubiese señalado penalti».

«Aquí el VAR no interviene, luego sí lo hace otra vez y entonces el árbitro mantiene su decisión… Yo sigo siendo anti-VAR, que se largue ese aparato. Entonces solo tienes que aceptar que Van der Laan toma esta decisión y seguimos adelante».

«Por muy fastidioso que hubiera sido para el Ajax, creo que esto era penalti. Le da una patada en la cara». De los analistas de ESPN, solo Bram van Polen no está convencido de que fuera penalti. «Desde este ángulo parecía bastante fuerte. También puedo aceptar que no lo pite».

A Yegoian le preguntaron después por la acción. «Me llevé una buena patada en la cara. Me ha dejado sangre. Para mí era penalti al cien por cien. Creo que es un pie muy alto, me toca. Después podemos hablar de ello. No lo ha señalado, es lo que hay».



