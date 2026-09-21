Solo dos días después del anuncio oficial de su nueva alianza con la empresa "On", Kylian Mbappé quiso enviar un primer mensaje claro sobre el gran giro en su carrera comercial, y lo hizo durante su aparición en el derbi de Madrid ante el Atlético.

Según el sitio francés "Foot Mercato", el delantero del Real Madrid apareció en el partido calzando unas botas completamente blancas del modelo Nike Mercurial, pero ocultó deliberadamente el logo de la famosa marca estadounidense, en un gesto llamativo que refleja el inicio de su vínculo con su nueva marca.

La aparición de Mbappé con las botas de esta manera se produjo pocos días después de pasar una página importante en su carrera comercial, tras firmar una alianza con la empresa suiza "On", convirtiéndose en uno de sus embajadores, además de poseer una participación en la compañía como accionista.

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"On", cuyo nombre estuvo durante mucho tiempo ligado al triatlón y al tenis, especialmente a través de su alianza con la leyenda suiza del tenis Roger Federer, busca ampliar su presencia en el mundo del fútbol.

Mbappé se sitúa a la cabeza del nuevo proyecto de fútbol de "On", mientras que el francés Thierry Henry ocupa el cargo de director de fútbol de la empresa, en un movimiento que refleja la ambición de la marca por construir una presencia sólida en el deporte más popular del mundo.

Y parece que el derbi de Madrid fue la primera aparición práctica de Mbappé en esta nueva etapa, después de haber optado por ocultar el logo de Nike en sus botas, en una señal llamativa de su transición hacia una alianza comercial diferente.

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