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Ibrahimović: «No veo ningún punto débil en Francia... Es aterrador»

Francia vs Suecia
Francia
Suecia
World Cup
Z. Ibrahimovic
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise
Francia
Suecia
EE. UU.

El rendimiento de los delanteros de los Galos impresiona a la leyenda sueca

La leyenda sueca Zlatan Ibrahimović elogió la fortaleza de la selección francesa, favorita para el Mundial 2026, y afirmó que no ve puntos débiles en los «Les Bleus».

La selección francesa venció 3-0 a Suecia en la ronda de 32 y avanzó a octavos, donde enfrentará a Paraguay, verdugo de Alemania en penaltis.

Tras la eliminación de su selección, Ibrahimović declaró a Fox Sports: «Ya lo dije antes del partido: hasta ahora no he visto ningún punto débil en Francia. Todos sus delanteros pueden decidir un partido».

El exjugador del Barcelona, el Milán y el París Saint-Germain añadió: «Hoy han hecho un partido magnífico. Oulisi no ha marcado, pero tiene una visión que ni Dembélé ni Mbappé poseen; ve oportunidades que ellos no ven, a pesar de que sus habilidades sean diferentes. Veremos hasta dónde puede llegar Francia, pero da miedo».

Y añadió, según «Foot Mercato»: «De los cinco mejores jugadores del mundo, tres están en esta delantera: Dembélé, Oulissi y Mbappé. Los otros dos podrían ser Haaland y Yamal; Messi, claro, está en otro nivel. ¡Tener a tres así es increíble! No es fácil lograr esa combinación».

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Y añadió: «Por ejemplo, cuando el PSG tuvo a Mbappé, Messi y Neymar, no funcionó al 100 %». «Pero estos jugadores no se creen los mejores. Además, trabajan sin balón, y eso es clave. Ya sabemos lo que pueden hacer con él. Son capaces de decidir un partido por sí mismos. Es aterrador».


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