Huracán vs. San Lorenzo, Clásico de Barrio del Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Huracán recibe a San Lorenzo en el Clásico de Barrio este domingo 8 de febrero a las 19:15 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

El Globo llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Atlético Tucumán en la fecha tres, con gol de Jordy Caicedo desde el punto penal. El equipo dirigido por Diego Martínez es décimo en la Zona B con dos puntos.

Por su parte, el Ciclón venció por 1-0 a Central Córdoba en su más reciente partido de liga, con anotación de Gregorio Rodríguez. El cuadro a cargo de Damián Ayude es quinto en la Zona A con seis unidades.

El partido estará disponible en España a través de Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports (Argentina), mientras que Disney+ es la opción para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y TyC Sports Internacional.

Hora de inicio de Huracán vs San Lorenzo

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 19:15 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Tomás Adolfo Ducó.

México: 16:15 horas

España: 23:15 horas

Estados Unidos: 17:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Huracán

Diego Martínez habló en conferencia de prensa sobre diferentes temas, entre ellos el clásico en puerta.

"Va a ser hermoso, obviamente. Estar en casa y vivir este tipo de partido es emotivo, hay que poder controlar esas emociones y esa ansiedad para focalizarnos en lo que podemos hacer nosotros como cuerpo técnico de brindar las mejores herramientas a los muchachos", expresó.

"Hay un plan para seguir y hay una idea para tratar de ser superior al rival. Siempre", ponderando seguir su intención de juego por sobre el 'ganar como sea' a pesar de tratarse de un clásico. " Cada partido buscamos lo que creemos que es lo mejor para ganar. Y estos partidos son especiales por lo que significan", agregó.

Noticias de San Lorenzo

El Ciclón llega al clásico con buenas noticias en el banquillo, después de que el club anunció la renovación de Damián Ayude como entrenador del equipo hasta el 31 de diciembre de 2026. El técnico ha cumplido desde que reemplazo a Miguel Ángel Russo en 2025 y ahora tienen el respaldo de su directiva.

