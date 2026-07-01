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Harry KaneGetty Images
Rian Rosendaal

Traducido por

Harry Kane evita la humillación de Inglaterra ante un valiente Congo

Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup

Inglaterra venció 2-1 a Congo en octavos del Mundial. El equipo de Thomas Tuchel remontó con dos tantos de Harry Kane en los minutos finales tras ir 0-1 abajo.

Brian Cipenga sorprendió en el 6’ batiendo a Jordan Pickford con un disparo al primer palo. Inglaterra, que dominó con Kane, Bellingham y Madueke, buscó el empate en Atlanta.

El portero Lionel Mpasi fue decisivo en la primera parte con varias paradas, incluida una a un cabezazo de Bellingham y varias intervenciones ante Kane, quien reclamó un penalti no pitado. 

Inglaterra se salvó cuando Yoane Wissa falló y estrelló el balón en el poste. Tuchel no hizo cambios en el descanso. En la segunda parte el guion no varió: Inglaterra buscaba el empate y el Congo acechaba al contraataque. Los ingleses, impotentes, vieron entrar a Anthony Gordon y Bukayo Saka por Marcus Rashford y Madueke.

Tuchel mostraba su frustración en la banda, incrédulo ante el juego de sus hombres. El Congo se aferraba a su ventaja y soñaba con la sorpresa.

Sin embargo, a un cuarto de hora del final, Kane se desmarcó y cabeceó el 1-1. El máximo goleador inglés aprovechó su momento y, en el 85, clavó el 2-1 con un disparo potente. 

El pitido final desató el alivio en la banca inglesa. En octavos, el lunes en el Azteca, espera el anfitrión México.

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