Harry Kane bate un récord histórico de Inglaterra en el Mundial

Harry Kane, delantero de Inglaterra, batió un récord histórico en el Mundial al jugar contra la República Democrática del Congo este miércoles.

Harry Kane encabezó la alineación elegida por el seleccionador Thomas Tuchel para enfrentarse a la República Democrática del Congo este miércoles, en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial.

Según Opta, Kane suma 15 titularidades en Mundiales, más que cualquier otro jugador de campo inglés.

Por detrás se sitúan Bobby Moore, Bobby Charlton, Terry Butcher y Ashley Cole, con 14 partidos cada uno.

Todos ellos lograron esas cifras tras disputar tres ediciones del torneo.







