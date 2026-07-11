Tras cerrar su participación con Egipto en el Mundial 2026, Hamza Abdelkarim renunció a sus vacaciones y se presentó el primer día de la pretemporada del Barcelona, enviando un mensaje claro al cuerpo técnico de Hans Flick.

El jugador del Barcelona renunció al descanso tras el Mundial 2026 con Egipto y viajó directo a España para sumarse a la pretemporada.

Está previsto que viaje mañana domingo a Barcelona para sumarse desde el primer día a la concentración de pretemporada.

Su objetivo es llegar en óptimas condiciones al curso y ganarse la confianza del técnico alemán Hans Flick desde el primer día.

Mona Abdelkarim, tía del jugador y periodista de Nile Sport, lo ha confirmado en Facebook: «Alabado sea Dios y gracias a Dios... Hamza viaja mañana a Barcelona para unirse a la concentración del primer equipo, que arranca el 13 de julio, tras elegir incorporarse a la pretemporada en lugar de tomarse unos días de descanso».

Flick planea incluir a Abdelkarim y a varios canteranos para que demuestren su nivel antes de las competiciones oficiales.

El Barça cerrará la pretemporada con una concentración a puerta cerrada en Inglaterra y varios amistosos, antes de competir en todas las frentes esta temporada.

Según Mundo Deportivo, el Al-Ahly es el candidato más firme para enfrentar al Barcelona en el Camp Nou el 19 de agosto, en la Copa Joan Gamper.

Según el diario «Marca», este amistoso se incluye en el acuerdo de traspaso del jugador al Barcelona.