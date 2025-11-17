Haití vs. Nicaragua, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Haití recibe a Nicaragua este martes 18 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el estadio Ergilio Hato, por la sexta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Haití vs. Nicaragua de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Granaderos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Costa Rica en la fecha cinco, con gol de Frantzdy Pierrot. El equipo dirigido por Sébastien Migné es segundo en el Grupo C con ocho puntos, igualados con Honduras en la lucha por el boleto directo al Mundial, por lo que la diferencia de goles podría ser el factor decisivo. Con un triunfo se aseguran como mínimo el repechaje, con un empate quedan a la espera de otros resultados y con una derrota se quedan descalificados.

Por su parte, los Pinoleros derrotaron por 2-0 a Honduras en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Bancy Hernández y Jaime Moreno. El cuadro a cargo de Marco Antonio Figueroa es último en la tabla con cuatro unidades, sin opciones de aspirar a la Copa del Mundo.

Cómo ver Haití vs Nicaragua, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network (por confirmar) Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio de Haití vs Nicaragua

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Ergilio Hato.

México: 19:00 horas

19:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 20:00 horas (tiempo del este)

20:00 horas (tiempo del este) España:02:00 horas (miércoles 19)

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Haití

Los Granaderos estrenaron a sus nuevas estrellas provenientes del fútbol europeo, Josué Casimir, Hannes Delcroix y Jean Ricner Bellegarde, quienes esperan ayudar a Haití a clasificar a su segunda Copa del Mundo (1974).

Noticias de la Selección de Nicaragua

Los Pinoleros le negaron de momento el Mundial a Honduras y Marco Antonio Figueroa aseguró que también le harán la maldad a Haití.

"El partido de hoy era un partido por orgullo, como les dije antes, netamente de los muchachos y ellos se dieron cuenta que pueden competir a niveles altos, porque hoy el primer tiempo Honduras no apareció, tuvimos la pelota y los contragolpes, Nicaragua pudo haber hecho dos más, hoy jugamos con el corazón y para dar la alegría a quienes vinieron a apoyar, no queremos terminar últimos por eso en Haití vamos a hacer lo mismo, la maldad", expresó el "Fantasma".

Cómo llegan al partido

