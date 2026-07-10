El exárbitro inglés Mark Clattenburg ha revelado quién arbitrará la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, nueve días antes del inicio del torneo.

La final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Según el diario británico «Daily Mail», Clattenburg afirmó que el árbitro de la final será italiano.

Aunque no mencionó su nombre, solo hay un árbitro italiano en el torneo: Maurizio Mariani, de 44 años.

Hasta ahora ha dirigido tres encuentros: Arabia Saudí-Uruguay, Colombia-Congo y Brasil-Japón.

Clattenburg justificó esta elección por la influencia italiana en la FIFA, liderada por Gianni Infantino y Pierluigi Collina.

El árbitro inglés declaró: «He oído que el árbitro podría ser italiano de nuevo; Infantino es italiano, Collina es italiano, y la mayor parte de la influencia en el mundo del arbitraje y del fútbol en general es italiana».

Y añadió: «En 2010 el árbitro fue inglés, en 2014 italiano, en 2018 argentino y en 2022 polaco; si volvemos a elegir a un árbitro italiano, ¿significa eso que no hay otros árbitros aparte de los italianos?».

Y añadió: «Si este año un árbitro italiano tuviera de nuevo la oportunidad, y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con la FIFA en este torneo, sería una gran sorpresa para mí».

Y concluyó: «Sería molesto para mucha gente que otro árbitro italiano dirigiera el partido; no digo que el árbitro italiano no se lo merezca, pero hay muchos árbitros con talento que podrían dirigir ese partido».

Cabe recordar que la selección italiana no participará en el Mundial de 2026, por tercera vez consecutiva, tras haberse perdido también las ediciones de 2018 y 2022.