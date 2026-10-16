«Hablé desde el corazón»: Gaspart explica su polémico ataque a Messi

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, copó los titulares hace unos días a raíz de sus polémicas declaraciones sobre la estrella argentina Lionel Messi.

Gaspart presidió al gigante catalán entre los años 2000 y 2003, y se marchó con un guion dramático y triste mediante una dimisión forzada bajo la presión del enfado de la afición.

Gaspart había declarado días atrás con un tono tajante sobre Messi: "¿Quién se cree que es? Debe andarse con cuidado, porque la entidad del Barcelona es más grande que él", en alusión al posible homenaje a Messi en la ciudad de Barcelona.

Varios días después, Gaspart salió él mismo a aclarar esas declaraciones y a explicar su posición. Durante su aparición en el programa "Solo para culés", señaló, según recogió el diario español "Mundo Deportivo": "Nunca he pedido perdón a mis hijos cuando les he reprochado algo, tuviera razón o no en mi opinión, siempre que creyera que era por su bien".

Y añadió el expresidente: "Hablé desde el corazón. Podéis querer a Messi tanto como yo lo quiero, pero no podéis quererlo más que yo. Reconozco que, cuando leí después mis declaraciones, me di cuenta de que no debería haberlo expresado de esa manera; aunque pensaba con esa mentalidad, la forma de decirlo no fue acertada".

Gaspart siguió insistiendo en esta idea y aludió a la fuerza de su relación con el jugador: "Lo quiero mucho, pero nuestra relación se parece a la de un padre con su hijo. El padre reprende a su hijo y le dice: en esto no has actuado correctamente. Y con ese mensaje, y porque le tengo un gran cariño, me pasé un poco en mi reacción".

Gaspart cerró su intervención tratando de deshacer cualquier malentendido: "Me lie un poco. Es lógico que el Barcelona esté por encima de todos, no solo de Messi, sino por encima de cualquier otra persona. Hubo una confusión, y quizá mis declaraciones se interpretaron como un intento de apoyar al actual presidente del club, pero eso no es cierto en absoluto".